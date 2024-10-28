"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи
Посолка США в Україні Бріджит Брінк прокоментувала справу очільниці обласної МСЕК з Хмельницького Тетяни Крупи, яку разом із її сином-керівником обласного управління Пенсійного фонду викрили на незаконному збагаченні у великих розмірах. За словами Брінк, це - "частина того, що означає виявлення та боротьбу з корупцією"
Про це вона розповіла кореспондентці Еспресо Катерині Галко в кулуарах представлення проєкту "Альянс доброчесності місцевого самоврядування".
"Ну, звісно, це те, що розглядається в контексті внутрішньої політики. З нашої точки зору, дуже позитивно бачити, як такі випадки розкривають і згодом вживають заходи для забезпечення справедливості. Це частина того, що означає виявлення та боротьбу з корупцією", - сказала Брінк.
Посолка США в Україні підкреслила, що це також передбачає вживання необхідних кроків та процес у галузі правосуддя, якому довірятиме суспільство.
"Це означає знайти їх (винуватих, - ред.) і вжити відповідних кроків, а також вести процес у секторі правосуддя, якому люди довірятимуть, і бачитимуть, що особи будуть притягнуті до відповідальності, особливо ті, які відповідальні за державні кошти та довіру суспільства", - додала вона.
- Раніше ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина-керівника обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні у великих розмірах. Вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
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