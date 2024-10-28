"Позитивно бачити, як такі випадки розкривають і вживають заходів": посолка США Брінк про справу керівниці Хмельницької МСЕК Крупи

Про це вона розповіла кореспондентці Еспресо Катерині Галко в кулуарах представлення проєкту "Альянс доброчесності місцевого самоврядування".

"Ну, звісно, це те, що розглядається в контексті внутрішньої політики. З нашої точки зору, дуже позитивно бачити, як такі випадки розкривають і згодом вживають заходи для забезпечення справедливості. Це частина того, що означає виявлення та боротьбу з корупцією", - сказала Брінк.

Посолка США в Україні підкреслила, що це також передбачає вживання необхідних кроків та процес у галузі правосуддя, якому довірятиме суспільство.

"Це означає знайти їх (винуватих, - ред.) і вжити відповідних кроків, а також вести процес у секторі правосуддя, якому люди довірятимуть, і бачитимуть, що особи будуть притягнуті до відповідальності, особливо ті, які відповідальні за державні кошти та довіру суспільства", - додала вона.