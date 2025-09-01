Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони

Про це поінформували в оборонному відомстві.

"Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення", – пояснюють у повідомленні.

Таким чином, з 1 вересня представники ТЦК і СП в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер.

Зокрема, нова система передбачає закупівлю уніфікованих камер, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання ПЗ для швидкого аналізу записів.