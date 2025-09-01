Представники ТЦК відсьогодні зобовʼязані фіксувати свою роботу на бодікамери, - Міноборони
Відсьогодні, 1 вересня, представники ТЦК і СП відповідно до доручення глави Міноборони зобовʼязані фіксувати свою діяльність на бодікамери
Про це поінформували в оборонному відомстві.
"Міністерство оборони розпочало розбудову спеціальної ІТ-системи, щоб уніфікувати та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення", – пояснюють у повідомленні.
Таким чином, з 1 вересня представники ТЦК і СП в обов’язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер.
Зокрема, нова система передбачає закупівлю уніфікованих камер, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання ПЗ для швидкого аналізу записів.
- Водночас з 1 вересня Міністерство оборони України посилює прозорість та відповідальність роботи ТЦК та СП, студенти закладів вищої освіти проходитимуть базову військову підготовку, а штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою можна буде сплатити у Резерв+.
