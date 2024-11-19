Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Підписаний Зеленським закон № 4000-IX запроваджує е-посвідчення ветерана, яке матиме таку ж юридичну силу, як і посвідчення ветерана. Ці документи використовуватимуться в Україні для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

"Крім того, законом запроваджується термін "травма" (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни", - додають у ВР.

Також зміни до законодавства актуальні для отримання статусу сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни.