Президент підписав закон про запровадження е-посвідчення ветерана
Президент України Володимир Зеленський 19 листопада підписав закон, який запроваджує е-посвідчення ветерана
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Підписаний Зеленським закон № 4000-IX запроваджує е-посвідчення ветерана, яке матиме таку ж юридичну силу, як і посвідчення ветерана. Ці документи використовуватимуться в Україні для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.
"Крім того, законом запроваджується термін "травма" (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни", - додають у ВР.
Також зміни до законодавства актуальні для отримання статусу сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни.
- 5 червня в застосунку "Дія" запустили новий документ для українських захисників - посвідчення ветерана.
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