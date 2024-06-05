У Дії запустили посвідчення ветерана
У застосунку "Дія" 5 червня запустили новий документ для українських захисників - посвідчення ветерана
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", - написав він.
Додати документ можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, постраждалі учасники Революції гідності, члени сім’ї загиблого ветерана війни та члени сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Для того, щоб додати посвідчення ветерана потрібно у застосунку "Дія" натиснути "Додати документ", обрати "Посвідчення ветерана", надати дозвіл на отримання даних та натиснути "Додати посвідчення". Протягом кількох хвилин документ зʼявиться в застосунку.
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