Українці зможуть виправити дані в реєстрі про місце проживання у Дії: запущено бета-тестування
У застосунку "Дія" почалось бета-тестування послуги виправлення даних про місце проживання в реєстрі без візиту до держустанови
Про це повідомляє пресслужба Дії.
Зазначається, що українці через застосунок зможуть виправити:
- помилку при замовленні витягу про місце проживання;
- неактуальну адресу, відсутність ідентифікаційного коду чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
- зміну прізвища;
- неправильну дату реєстрації в паспорті Дії;
- відсутність місця проживання в паспорті в Дії, попри те, що користувач зареєстрований.
Узяти участь у бета-тесті послуги зможуть громадяни України віком від 14 років з ID-карткою чи біометричним закордонним паспортом із наявністю верифікованого податкового номера. Також потрібно бути зареєстрованим на порталі "Дія".
"Зверніть увагу, сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій", - підкреслюється в повідомленні.
- 13 травня у застосунку "Дія" розпочалась реєстрація на бета-тестування нового документа - посвідчення ветерана.
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