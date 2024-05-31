Українці зможуть виправити дані в реєстрі про місце проживання у Дії: запущено бета-тестування

Про це повідомляє пресслужба Дії.

Зазначається, що українці через застосунок зможуть виправити:

помилку при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальну адресу, відсутність ідентифікаційного коду чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;

зміну прізвища;

неправильну дату реєстрації в паспорті Дії;

відсутність місця проживання в паспорті в Дії, попри те, що користувач зареєстрований.

Узяти участь у бета-тесті послуги зможуть громадяни України віком від 14 років з ID-карткою чи біометричним закордонним паспортом із наявністю верифікованого податкового номера. Також потрібно бути зареєстрованим на порталі "Дія".

"Зверніть увагу, сервіс нині недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій", - підкреслюється в повідомленні.