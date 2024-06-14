Прикордонники знайшли в причепі вантажівки 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону з Молдовою
Ввечері 13 червня на Одещині прикордонники затримали вантажівку, в причепі якої виявили 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону з Молдовою
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на більш менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", – розповів він.
Демченко зазначив, що наразі ведуться перевірочні заходи щодо чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, а проти водія правоохоронці порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.
- Під час воєнного стану в Україні було викрито 480 злочинних груп, які допомагали громадянам незаконно перетинати кордон.
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