Прикордонники знайшли в причепі вантажівки 41 чоловіка, які намагалися доїхати до кордону з Молдовою

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Цей транспортний засіб був зупинений за кілька кілометрів від кордону. В подальшому ця група, скоріше всього, могла б поділитися на більш менші, або злочинні організатори вигадували якийсь інший спосіб, щоб перемістити їх через кордон в напрямку Молдови", – розповів він.

Демченко зазначив, що наразі ведуться перевірочні заходи щодо чоловіків, які намагалися перетнути державний кордон, а проти водія правоохоронці порушили справу за організацію незаконного перетину кордону.