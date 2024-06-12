Від початку повномасштабної війни викрили майже пів тисячі злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, - ДПСУ
Під час воєнного стану в Україні було викрито 480 злочинних груп, які допомагали громадянам незаконно перетинати кордон
Про це повідомив пресофіцер Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну викрито майже пів тисячі злочинних груп, що організовували нелегальний перетин корону.
"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", – сказав Демченко.
- 5 червня повідомлялось, що Україна скасувала виняток, який раніше дозволяв українським чоловікам у віці від 18 до 60 років виїжджати з країни, якщо вони мають подвійне громадянство. Це пояснюється тим, що для України всі її громадяни залишаються її громадянами зі своїми обов'язками
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