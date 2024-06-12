Від початку повномасштабної війни викрили майже пів тисячі злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону, - ДПСУ

Про це повідомив пресофіцер Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну викрито майже пів тисячі злочинних груп, що організовували нелегальний перетин корону.

"За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам", – сказав Демченко.