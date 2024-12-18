"Припинення вогню й політичне перезавантаження": політик Луценко про те, що очікує Україну у 2025 році

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Гадаю, що в наступному році відбудеться припинення вогню на лінії фронту. Це відкриває можливості для політичного перезавантаження, яке дозволить реформувати армію, ОПК та суспільство, яке більше ніколи не дозволить цю війну розпочати. Це дуже довгий і важкий процес, який буде робити нове керівництво країни”, - пояснив Луценко.

Політик наголосив, що якщо воєнний стан в Україні не буде продовжений, то вибори до двох інституцій можуть пройти вже у травні-червні 2025 року.

"Зупинення вогню передбачає не продовження воєнного стану. Якщо воєнний стан не буде продовжений, то Конституція й закони вимагають проведення президентських та парламентських виборів за 90 днів. Звісно для проведення виборів потрібно підготувати списки та провести чимало технічної роботи. Втім, за такого сценарію, вибори мають відбутись в травні-червні 2025 року. Скажу відверто, я не прихильник приділяти багато уваги виборам, бо ця тема дуже важка, коли представники твоєї партії на фронті стримують ворога. В нас понад 3000 однопартійців в окопах, 100 загинули й 10 зникли безвісти та ще 500 важко поранені. Тому моїй політичній силі взагалі немає як формувати виборчий механізм. Однак, я чудово усвідомлюю, що без перезавантаження політичної влади в Україні, ми не зможемо зробити так, щоб наші діти та онуки більше ніколи не воювали", - додав він.