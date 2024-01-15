Продовжується блокування трьох напрямків: ДПСУ про ситуацію на кордоні з Польщею
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, зазначив, що станом на ранок 15 січня на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду приблизно 1200 вантажних транспортних засобів у напрямках до Рава-Руської, Краківця та Ягодина
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Продовжується блокування трьох напрямків, це Рава-Руська, Краківець та Ягодин. Станом на ранок 15 січня за інформацією від польських колег на території Польщі у бік України очікують можливості проїзду десь 1200 вантажних транспортних засобів сукупно по цих напрямках. Найбільша черга сьогодні зранку була біля пункту пропуску Рава-Руська. Більш-менш інтенсивний рух ми продовжуємо помічати у напрямку пункту пропуску Краківець, а найменший – Ягодин, хоча цей напрям має найбільшу пропускну спроможність для вантажівок", - прокоментував речник Державної прикордонної служби України.
За його словами, приблизно 1200-1400 вантажівок пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" може пропускати за добу в обох напрямках. Однак зараз на цьому напрямку слідують від 100 до 150 вантажівок упродовж доби.
"Нещодавно був розблокований пункт пропуску "Шегині – Медика", на якому черги залишаються попри те, що динаміка руху зберігається на рівні тих показників, які були ще до блокування цього напрямку. Але водії та перевізники шукають напрямки та можливості, аби перетнути кордон, тому черга напроти Шегині є. Станом на сьогоднішній ранок там перебуває приблизно 950 вантажних транспортних засобів", - зауважив Андрій Демченко.
- Раніше повідомлялося, що через блокаду польсько-українського кордону фури стоять в чергах до чотирьох діб.
- 15 січня у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили, що на виїзд з України стоять 1742 вантажівки та десятки автівок
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