Рада схвалила в цілому законопроєкт "Про політичні партії": що він передбачає
Верховна Рада підтримала законопроєкт №11074 про удосконалення порядку звітування політичних партій. Відповідне рішення підтримали 269 нардепів
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Законопроєкт №11074 розроблений для врегулювання питань, які стосуються подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану.
Так, партії звільняються від відповідальності за подання до НАЗК неповної інформації, за неподання звітів та недостовірної інформації у звітах у разі неможливості отримання такої інформації в повному обсязі від місцевих організацій на територіях, де ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій.
У такому випадку політичним партіям не потрібно документально підтверджувати обставини, які свідчать про неможливість отримання такої інформації в повному обсязі.
- Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ.
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