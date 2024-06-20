Рада схвалила в цілому законопроєкт "Про політичні партії": що він передбачає

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроєкт №11074 розроблений для врегулювання питань, які стосуються подання звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру під час дії воєнного стану.

Так, партії звільняються від відповідальності за подання до НАЗК неповної інформації, за неподання звітів та недостовірної інформації у звітах у разі неможливості отримання такої інформації в повному обсязі від місцевих організацій на територіях, де ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій.

У такому випадку політичним партіям не потрібно документально підтверджувати обставини, які свідчать про неможливість отримання такої інформації в повному обсязі.