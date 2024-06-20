Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт про реформу БЕБ, який відповідає вимогам міжнародних партнерів, – нардеп
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ
Про це повідомив член комітету, народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 20 членів комітету.
"Редакція закону зараз відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості", – додав Железняк.
За його словами, тепер у проєкті закону передбачено, що:
- нового голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина - міжнародні експерти з правом вирішального голосу)
- переатестація проводиться комісією, де 6 - від новообраного директора БЕБ і 6 - від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища
- так само три наступні роки будуть працювати кадрові комісії: 6 - від БЕБ, 6 - від партнерів за пропозицією українського бізнесу
- гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК
Народний депутат додав, що вже сьогодні, 20 червня, законопроєкт мають винести на голосування у ВРУ.
Читайте також: Реформа БЕБ: нардепка Геращенко розкритикувала законопроєкт №10439, Гетманцев назвав дискусію "перебільшеною"
Реформування БЕБ: що відомо
БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби.
Реформування БЕБ включно з очищенням органу є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки США.
Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти - №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки. Натомість у Центрі протидії корупції зазначили, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро.
Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської бізнес-асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440 і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.
11 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проти закону виступає бізнес, також застереження щодо нього висловили міжнародні партнери.
У тексті законопроєкту про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій. Як зазначили в Центрі протидії корупції, затверджена профільним комітетом редакція не передбачає включення експертів міжнародних партнерів до складу кадрових комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ. Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабмін. Водночас у проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних і досвідчених у таких процедурах експертів. У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ обрати двох переможців конкурсу замість одного, що "створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням".
- Напередодні профільний комітет ВРУ схвалив не погоджений з міжнародними партнерами текст закону №10439 по перезавантаження БЕБ. За це проголосували 22 члени комітету, 3 утрималися. Згодом представники влади сказали, що "тривають перемовини по БЕБ" і зрештою текст законопроєкту не винесли на голосування до зали парламенту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.43 Купівля 40.43Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе