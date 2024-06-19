Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Реформа БЕБ: нардепка Геращенко розкритикувала законопроєкт №10439, Гетманцев назвав дискусію "перебільшеною"

Реформа БЕБ: нардепка Геращенко розкритикувала законопроєкт №10439, Гетманцев назвав дискусію "перебільшеною"

19 червня, 2024 середа
18:46
Суспільство БЕБ, Бюро економічної безпеки

Законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення роботи Бюро №10439 у нинішньому вигляді спричинить негативну реакцію міжнародних партнерів

Зміст

Про це зазначила в коментарі в кулуарах Верховної Ради народна депутатка Ірина Геращенко, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Там буде голосування за все, що потрібно Банковій. Цим законопроєктом притягується норма, коли прибираються міжнародні експерти з обрання кандидатів на посади в БЕБ і при перекваліфікації. Але міжнародні експерти показали свою ефективність, наприклад, у комісії, яка відбирає суддів Конституційного Суду, Антикорупційного суду. Скільки було протидії, коли  приймали зміни до закону про КСУ, аби вилучити звідти міжнародних експертів. Знову наступають на ті самі граблі. І наша політсила, і "Голос" будемо проти такого варіанта законопроєкту про БЕБ. І в разі позитивного голосування, якщо "слуги" і їхні сателіти підтримають цей варіант, матимемо негативну реакцію наших міжнародних партнерів. А від донорської міжнародної допомоги Україна сьогодні критично залежить", – зазначила Ірина Геращенко.

Читайте також: Бюро економічної безпеки реформуватимуть "по-татарівськи"

Натомість один з ініціаторів цього законопроєкту,  голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев, сказав, що дискусія, яка точиться навколо реформи БЕБ, на його думку, "дещо перебільшена". 

"Скандал, який підіймає опозиція і ЗМІ, не має під собою підстав. Насправді ключові елементи реформи вирішені, і не виникає проблем щодо, наприклад, обрання директора БЕБ. Директор БЕБ обирається комісією за участю міжнародників (міжнародних експертів, – ред.), де вони мають переважне право голосу. Він обирається прозоро і вимоги до директора БЕБ достатньо жорсткі. Ми унеможливили на сьогодні ситуацію, яка сталася декілька років тому, коли в конкурсі переміг колишній податковий міліціонер", – сказав Гетманцев. 

За його словами, "єдині два питання, які залишилися для обговорення і з якими на сьогодні намагаються дискредитувати цю прекрасну реформу", – це питання щодо переатестації та кадрового підбору працівників БЕБ. 

"Я особисто переконаний, що якщо керівника БЕБ, який призначається фактично міжнародниками, комісією, де більшість міжнародників, якщо ми призначаємо саме таким чином керівника БЕБ, він має право проводити атестацію і кадровий підбір. Він керівник цього органу, він повинен нести відповідальність і за кадрову складову, і за результат роботи цього органу. І не можна забезпечити результат без забезпечення кадрової складової. Це очевидні речі, це навіть не теорія управління, це ази управління. Якщо три особи визначаються новопризначеним за участю міжнародників керівником БЕБ, а три особи призначаються Радою громадського контролю при цій організації (тобто це також орган контролю громадськості, який бере участь в її діяльності) – це абсолютно нормальна конструкція, де керівник цього органу має мати право голосу", – прокоментував нардеп. 

Він додав, що не розуміє конструкції діяльності жодного органу, коли керівник не має впливу ані на переатестацію, ані на підбір кадрів. 

"Тоді я не маю нести відповідальність за результат. Той, хто підбирає кадри, нехай буде керівником. Але ми не можемо розірвати одну управлінську функцію, віддавши підбір персоналу представникам міжнародних структур, а відповідальність за результат покласти на людину, яка, до речі, ними самими й призначається. Тому, власне, така редакція була рекомендована комітетом до зали. Це єдине питання, яке на сьогодні дискутується, і абсолютно не говорить про якусь зраду реформи, про якесь викривлення її. Це я вам говорив як людина, яка не те, що стояла біля витоків реформи, а робила все для того, щоб вона відбулася", – додав Гетманцев. 

Зауважимо, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, сьогодні вранці профільний комітет ВРУ схвалив не погоджений з міжнародними партнерами текст закону №10439 по перезавантаження БЕБ. За це проголосували 22 члени комітету, 3 утрималися. 

Утім згодом представники влади сказали, що "тривають перемовини по БЕБ і зрештою текст законопроєкту не винесли на голосування до зали парламенту.

Реформування БЕБ: що відомо 

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби. 

Реформування БЕБ включно з очищенням органу, є вимогою програми фінансування від Міжнародного валютного фонду, а також за програмою Ukraine Facility від Європейського Союзу та прямої бюджетної підтримки від США.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки. Натомість у Центрі протидії корупції зазначили, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро. 

Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської Бізнес Асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440 і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.

11 квітня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Проти закону виступає бізнес, також застереження щодо нього висловили міжнародні партнери.

У тексті законопроєкту про реформу БЕБ №10439 не враховано норми та правки, які забезпечують незалежний склад атестаційних і кадрових комісій. Як зазначили в Центрі протидії корупції, затверджена профільним комітетом редакція не передбачає включення експертів міжнародних  партнерів до складу кадрових  комісій, які мають відбирати нових співробітників БЕБ. Натомість в обох випадках до складу відповідних комісій включають представників Ради громадського контролю (РГК), яка має визначатися інтернет-голосуванням. Порядок такого відбору і голосування визначатиме Кабмін. Водночас у проєкті закону відсутні запобіжники, які дозволяли гарантувати потрапляння до РГК незалежних і досвідчених у таких процедурах експертів. У тексті законопроєкту також залишають можливість конкурсній комісії з обрання директора БЕБ обрати двох переможців конкурсу замість одного, що "створює передумови для політичних торгів з переможцями перед призначенням".

Теги:
Відео
Україна
Верховна Рада
Ірина Геращенко
Данило Гетманцев
Читайте також:
Війна з Росією, ЗСУ
17 червня, 2024 понедiлок
Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку
Сі Цзіньпін та Путін
18 червня, 2024 вiвторок
Росія під час війни з Україною втрачає території на Далекому Сході, - ЦПД
Путін з Алішером Усмановим
17 червня, 2024 понедiлок
Російський олігарх Усманов подав до суду на найбільший банк Швейцарії через "колосальну шкоду" спричинену санкціями
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.45
    Купівля 40.45
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
19 червня
19:06
Чорне море
Україна і Грузія відновили поромне сполучення
19:04
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Оновлений перелік об'єктів критичної інфраструктури, яким не вимикатимуть електрику, обіцяють сформувати до липня
19:00
OPINION
Віталій Шабунін
Влада саджатиме антикорупціонерів?
18:58
Анонс
Анонс Саміт Групи Семи і Саміт миру від КБФ
Саміт Групи Семи і Саміт миру: КБФ проводить спеціальну подію за участю послів G7 (НАЖИВО)
18:43
Збірна України, Євро-2024
Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують матч Словаччина - Україна на Євро-2024
18:36
Ексклюзив
Правозахисниця Денісова пояснила, як відтермінувати мобілізацію, якщо необхідно доглядати за близькими
18:29
Оновлено
Росіяни атакували Харківщину 19 червня 2024 року
Росіяни вдарили КАБами по Харкову й обстріляли села в регіоні: загинула 49-річна жінка, є поранені
18:22
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон 19 червня 2024 року
Росіяни атакували Херсон: двоє людей поранені
18:17
Ексклюзив
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
Дуже небезпечний законопроєкт з погляду тиску на Сили оборони, - нардеп Синютка про створення військової поліції
18:03
OPINION
Юрій Фізер
Свій до свого по своє... Навіщо Путін їздив до Північної Кореї?
17:59
Йошко Гвардіол, Євро-2024, збірна Хорватії
Хорватія та Албанія драматично зіграли внічию на Євро-2024
17:44
Андрій Биков
У Росії зек-рецидивіст, який воював проти України, вбив 12-річну дитину
17:41
Ексклюзив
російський "Ланцет"
Це перший задокументований випадок: у Defence Express прокоментували збиття FPV-дроном російського "Ланцета"
17:36
Оновлено
В Україні 20 червня упродовж усієї доби діятимуть графіки відключеня електроенергії
17:30
Болгарія
У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами за підозрою у шпигунстві
17:16
електроенергія
Укргідроенерго планує відновити 1 ГВт генерації для нормального проходження осінньо-зимового періоду
17:04
Ексклюзив
ЗСУ
Не буде кримінальних переслідувань за перевищення повноважень: радниця голови Асоціації міст щодо закону про прозорість місцевого самоврядування
17:04
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень: найбільше ворог атакує на Покровському напрямку
17:01
ЗСУ
Синєгубов розповів про формування ударного угруповання росіян на Борівському напрямку
16:57
тюрма
Коригував російські удари по Одесі та звітував про їхні наслідки ФСБ: зрадника засудили на 15 років
16:51
Росія продовжує продукувати фейки
"Українці гинуть за нездійсненну мрію про американські військові бази в Україні": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 19 червня
16:36
Жордан Барделла
Кандидат у прем’єри Франції Барделла заявив, що не підтримає передачу Україні далекобійних ракет
16:31
Данило Гетманцев
"Імовірно, пропозиції будуть достатньо радикальними": Гетманцев про можливість підвищення податків
16:28
насильство
В Україні зафіксували понад 300 випадків сексуального насильства росіян до жінок, чоловіків і неповнолітніх
16:27
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
ДПСУ: ситуація на кордоні залишається непростою, ворог намагається атакувати на двох напрямках
16:15
Новини компаній
Вантажівки на кар"єрі Ferrexpo
Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу голови правління Полтавського ГЗК
16:08
Саміт миру
Україна отримує сигнали від різних держав про наміри приєднатися до комюніке Саміту миру, - ОП
16:03
Ексклюзив
Російські військові
У росіян недостатньо сил для прориву на 22 км: "Інформаційний спротив" про наступ РФ на Харківщині
16:01
OPINION
Богдан Данилишин
Зниження облікової ставки: НБУ мультиплікує провали
15:58
Запрацював сайт українського застосунку "Мрія"
15:51
Дніпро-1, Ліга конференцій
"Дніпро-1" і "Полісся" дізналися суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій
15:46
Майдан, 20 лютого
Справи Майдану: ДБР встановило особи беркутівців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках
15:38
Від 12 років в’язниці: у Росії засудили чотирьох громадян України у справі про вбивство Мотороли
15:16
Андрій Осадчук
Робота військової поліції не матиме жодного стосунку до цивільних, – нардеп Осадчук
15:13
Україна ЄС
Україна та ЄС узгодили текст угоди про гарантії безпеки
14:58
Оновлено
Шимон Головня та Олена Кондратюк
Спікер сейму Польщі Головня прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
14:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон, яким передбачено штрафи за образливі повідомлення сексуального характеру
14:35
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:17
Окупанти, що розстріляли українських військовополонених
ГУР ідентифікувало 4 окупантів, які розстріляли українських військовополонених у травні 2024 року
14:04
Джейк Салліван
Салліван заявив, що надані США винищувачі F-16 розміщуватимуться на території України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV