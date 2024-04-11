Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Рада за основу ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Рада за основу ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

11 квітня, 2024 четвер
12:37
Суспільство Верховна Рада

У четвер, 11 квітня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Зазначається, що законопроєкт підтримали 264 народні депутати, пʼятеро виступили проти.

За словами Геращенко, цей закон необхідний для євроінтеграції та підтримки від МВФ, але його зміст викликає обурення. Проти закону категорично виступає бізнес, а також застереження висловили міжнародні партнери.

Нова редакція законопроєкту передбачає:

  • відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра України не більше двох кандидатур на посаду директора БЕБ;
  • перші строки для аудитів ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінки здійснюється Комісією після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ);
  • доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ;
  • директор БЕБ формує нову дисциплінарну комісію.

Железняк також повідомив, що у документі враховано головні правки: визначальний голос міжнародників та обовʼязкова переатестація.

Довідково. БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби. 

Що передувало

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти №10439 та №10440, які стосуються реформи Бюро економічної безпеки.

Натомість у Центрі протидії корупції зазначають, що головний недолік реформи БЕБ за проєктом Кабміну – відсутність належних механізмів переатестації та звільнення недоброчесних співробітників Бюро. 

Урядові законопроєкти про реформу БЕБ не отримали підтримки від Європейської Бізнес Асоціації. Асоціація висловила свою незгоду з законопроєктами №10439 та №10440, які були зареєстровані у Раді в понеділок, і запропонувала вдосконалити вже чинні законопроєкти №10088 і 10088-1.

Теги:
Україна
Верховна Рада
МВФ
Економіка
Читайте також:
Карта. Бахмут_0904
10 квітня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 3-10 квітня: нова стратегія війни за небо та загрозливе просування ворога  
Євгенія Гуцул
10 квітня, 2024 середа
Лідерка молдовської автономії Гагаузія заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення"
Верховна Рада
10 квітня, 2024 середа
Затримання до 3 діб і величезні штрафи: ВР підтримала за оcнову законопроєкт про ухилення від мобілізації 
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.9
    Купівля 38.9
    Продаж 39.37
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 42.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 квітня
13:54
Джуліан Ассанж
США припускають припинення кримінального переслідування засновника WikiLeaks Ассанжа
13:53
фейк
"Україні доведеться здати Харків у найближчі тижні": добірка фейків у світі за 11 квітня
13:36
Де 12 квітня можливі дощі, а де - сильний вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко
13:34
Латвія
Україна підписала безпекову угоду з Латвією: подробиці
13:32
Ford, форд
У США Ford відкликав 43 тис. позашляховиків. Причина
13:14
Оновлено
Вибух
РФ ударила балістикою по Миколаєву: є загиблі та поранені
13:09
Денис Шмигаль та Роберт Фіцо на міжурядових консультаціях у Словаччині
Українська делегація на чолі зі Шмигалем прибула до Словаччини на міжурядові консультації
13:06
На фото: Ірина Шейк
Ірина Шейк стала обличчям російського бренду Gloria Jeans, який відшиває одяг в окупованому Луганську
13:02
відключення електроенергії
Україна залучала аварійну допомогу з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 11 квітня
12:59
Верховна Рада
Доплата 70 тис. грн військовим на "нулі": Рада зобов'язала уряд ухвалити постанову
12:36
Оновлено
обстріл, ППО
РФ атакувала енергооб'єкти Харкова та області: знеструмлено 240 тис. абонентів, але вдалося запустити метро
12:28
Огляд
міжнародний огляд
Франція продовжує купувати російський газ, а російські заводи поспішають придбати засоби захисту від безпілотників у місцевих постачальників. Акценти світових ЗМІ 11 квітня
12:19
9 травня у москві парад
Росіяни планують масове завезення підлітків з ТОТ України до РФ на пропагандистські заходи до 9 травня, - Спротив
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Мобілізація у пастці ілюзій
12:07
Юнармія
У Маріуполі окупаційна "Юнармія" вчить дітей користуватися зброєю та зомбує пропагандою, - міськрада
11:45
РФ не збирається зупинятися в Україні та хронічно загрожує світу, - командувач сил НАТО в Європі Каволі
11:41
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС під час масованої атаки, – Центренерго
11:33
Бузок
У Києві 10 квітня зафіксували три температурні рекорди
11:30
Ексклюзив
"Де поділися нардепи?": офіцер ЗСУ Кішак розповів про ставлення військових до законопроєкту про демобілізацію
11:24
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила кілька груп дронів та ракет по Україні. У низці регіонів працювала ППО
11:23
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"
11:04
Володимир Зеленський
Зеленський приїхав до Литви для участі в саміті Триморʼя
11:00
Оновлено
Верховна Рада
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію в цілому, норму про демобілізацію виключили
10:56
Оновлено
Вибух у Кривому Розі
У Кривому Розі в багатоповерхівці стався вибух: є загиблий, 7 постраждалих
10:40
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 5 областях: є серйозні пошкодження
10:33
У першому кварталі 2024 року 72% німецького експорту зброї призначено для України
10:23
Еммануель Макрон
Франція нарощує поставки газу з РФ, поки Макрон виступає одним із найбільших захисників України, - Politico
10:09
Ексклюзив
Людмила Денісова
Зниклий безвісти за особливих обставин та особа, яка визнана безвісти відсутньою: правозахисниця Денісова розповіла алгоритм дій для родин
10:06
OPINION
Євген Степаненко
Дискусіями про Булгакова нас відвертають від чогось важливого?
10:05
Президент Фінляндії Александер Стубб
НАТО має готувати свої армії до потенційного конфлікту з РФ, - президент Фінляндії
09:38
Рубіжне
В окупованому Рубіжному критична ситуація з ліками, - голова Луганської ОВА
09:25
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Масована атака РФ: українська ППО збила 57 із 82 повітряних цілей
09:03
Ексклюзив
Вибух у Кривому Розі
Політолог Сазонов пояснив, чому Захід кволо реагує на російські атаки на Україну
08:58
Оновлено
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Верховний лідер Ірану Хаменеї закликав "покарати" Ізраїль за атаку на посольство у Сирії. В Ізраїлі відповіли
08:50
Оновлено
корабель рф
Після масованої атаки РФ вивела у Чорне море один ракетоносій
08:45
Володимир Зеленський
"Треба ППО, а не заплющування очей і довгі дискусії": Зеленський відреагував на масовану атаку РФ
08:30
Джо Байден
Байден заявив про "залізну" підтримку Ізраїлю у разі помсти Ірану за атаку на посольство в Сирії
08:29
Огляд
Тейлор Свіфт
Як Тейлор Свіфт впливає на економіки цілих країн і чи може вона змінити хід виборів у США
08:21
Оновлено
обстріл, ППО
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці 12 дронів по 6 областях
08:12
війна діти
Унаслідок російської агресії в Україні загинули щонайменше 542 дитини, 1289 постраждали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV