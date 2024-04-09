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OPINION

Бюро економічної безпеки реформуватимуть "по-татарівськи"

Віталій Шабунін
9 квітня, 2024 вiвторок
12:01
Погляд Віталій Шабунін

Відбулося засідання фінкомітету Ради щодо повторного першого читання законопроєкту 10439 про реформу БЕБ

Раніше цей проєкт відправили на повторне перше читання ВРУ через невідповідність вимогам міжнародних партнерів, громадськості та бізнесу.

Під час розгляду до повторного першого читання комітет відмовився враховувати ключові пропозиції для реальної реформи.

Зокрема, не враховано норми про те, що під час конкурсу з обрання директора БЕБ конкурсна комісія має запропонувати до призначення лише одного кандидата.

Натомість комітет пропонує, аби на розгляд Кабміну подавалося "не більше двох кандидатів".

Подібний підхід підриває незалежність конкурсу та дозволяє просування "ручних" кандидатів у фінал конкурсу (як це, наприклад, було під час відбору керівника САП).

Так само комітет відхилив критично важливі норми про переатестацію персоналу БЕБ.

Зокрема, відхилено пропозиції, аби під час переатестації відповідні кадрові комісії могли керуватися стандартом доказування обґрунтованим сумнівом.

На практиці це дозволило б не пропускати до роботи в БЕБ осіб з сумнівною репутацією та тих, хто засвітився в корупційних схемах.

Без цього стандарту доказування, закріпленого на рівні закону, суди вимагатимуть вироків суду для того, щоб довести недоброчесність особи.

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Аналогічно комітет відмовився підтримувати вдосконалення конкурсних процедур для відбору персоналу БЕБ, чіткі правила добору з перевіркою доброчесності та неможливість призначення в БЕБ осіб, які раніше були звільнені через непроходження переатестації.

Комітет також відхилив пропозиції щодо залучення до конкурсних комісій з відбору персоналу БЕБ та атестаційних комісій експертів, делегованих міжнародними партнерами.

У підсумку в разі голосування законопроєкту в такій редакції БЕБ залишиться під контролем Олега Татарова.

Ніякою реформою це очевидно не буде.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
корупція в Україні
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