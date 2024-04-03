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OPINION

Татаров рятуватиме свого Шила

Віталій Шабунін
3 квітня, 2024 середа
08:06
Погляд Віталій Шабунін

Так само, як колись Офіс президента рятував Татарова

Як ви знаєте, САП/НАБУ взяли Артема Шила за крадіжку 94,8 млн грн на закупівлі трансформаторів під час війни. 

Шило — яскравий представник корумпованої частини СБУ. За 10 років на переважно правоохоронних посадах він набув майна на 140 млн грн.

Наприклад, під час повномасштабного вторгнення дружина Шила добудувала триповерховий бʼюті-салон в Києві.

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З нетерпінням чекаємо на:

  1. Комунікаційне шапіто від корумпованої частини СБУ: мовляв, Шило особисто керує ударами по російських НПЗ (чи схожого брєду).
  2. Процесуальне пекло від Татарова (і, відповідно, ОП) задля порятунку свого Шила. Останній же очевидно не лише для себе "заробляв" на посаді в СБУ.

Ми в ЦПК зафіксуємо імʼя та роль кожного учасника цього шоу, так само як ми це зробили по Татарову.

Всі вони рано чи пізно відповідатимуть перед законом. Ніхто більше не має втекти, як Портнов: ані Шило, ані Татаров.

Джерело

Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
скандал
Укрзалізниця
СБУ
корупція в Україні
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