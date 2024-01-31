Нижче – про чергове вбивство топ-корупційної справи "правками Лозового".

Отже, суддя ВАКС Ткаченко відмовився продовжувати розслідування по Микитасю. При цьому після повідомлення про підозру фігурантам минуло всього 3 місяці.

Через це НАБУ/САП були вимушені завчасно завершити розслідування крадіжки 312 млн грн на будівництві складів міноборони.

Оскільки 3-місячний строк (після підозри) завершувався, то НАБУ/САП подали клопотання про продовження строку. Такий порядок передбачає чинна частина “правок Лозового”, які вже кілька років зберігають "слуги" (на чолі з Іонушасом/Татаровим).

Клопотання НАБУ і САП подали ще 12 січня. Слідчий суддя Ткаченко був зобов’язаний розглянути його протягом трьох днів.

Але суддя спершу затягнув розгляд, а потім відмовив у продовженні строку. І зробив це Ткаченко за лічені дні до його завершення.

Згідно з даними судового реєстру, на початку січня детективи ще оглядали носії інформації, отримували ухвали про доступ до речей і документів, планували допити свідків, частина з яких виїхала з України тощо.

Тепер же прокурори будуть змушені піти до суду без усього цього, а, значить, доводити позицію обвинувачення їм буде значно-значно складніше.

Окремі вітання всім суддям ВАКС, які неспроможні прибрати зі слідчих суддів зашквареного Ткаченка. Це, до речі, одна з ознак серйозних проблем з антикорсудом.

Раніше ми розповідали, як Ткаченко відмовився арештовувати мільярдні активи Коломойського та купу інших його зальотів.

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Цього разу Ткаченко відмовився продовжити строк слідства у справі будівництва складів Міноборони зі збитками у 312 млн грн.

Рівно в такий самий спосіб вбивали справу Татарова у Шевченківському суді Києва. Тоді теж у справі завершувався 3-місячний строк слідства. І слідча суддя так само відмовилася його продовжувати в останні дні строку.

Нагадаю, що Татаров працював юристом у компанії Микитася, вони дружили й навіть разом їздили на відпочинок.

Восени 2022 року Микитась у розмові із мером Дніпра Філатовим говорив про те, що Татаров йому “много помог”, натякаючи про повернення активів компанії "Укрбуд", а також згадував про те, що Татаров без проблем може розв'язати питання у судах: “что касается криминала, у Олега там все нормально”.

Схоже, що тепер Татаров нормально вирішує і в суді антикорупційному.

І навіть якщо лише з одним Ткаченко, то всі інші судді ВАКС, схоже, нормально це хавають…

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Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.

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