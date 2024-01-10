РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами, – нардеп Юрчишин

Про це він повідомив під час онлайн-розмови 10 січня, яку транслювала Комісія з журналістської етики.

Нардеп назвав захист прав журналістів одним із пріоритетів його роботи на посаді очільника комітету.

"У нас понад 25 ваших колег зараз перебувають у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і, за цивілізованими правилами ведення війни не мали б бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія нецивілізована і взагалі потоптала будь-які права людини", – сказав Юрчишин.

Він наголосив на необхідності залучення міжнародної спільноти для привернення уваги до звільнення журналістів. Окрім того, на переконання нардепа, важливою є підготовка до притягнення до відповідальності винних у злочинах проти свободи слова в Міжнародному кримінальному суді. Юрчишин припустив, що останнє може вимагати уточнення низки понять в українському законодавстві.