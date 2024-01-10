РФ утримує в полоні 25 журналістів, які не є комбатантами, – нардеп Юрчишин
Голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Росія нині утримує в полоні 25 журналістів, які не є безпосередніми учасниками бойових дій
Про це він повідомив під час онлайн-розмови 10 січня, яку транслювала Комісія з журналістської етики.
Нардеп назвав захист прав журналістів одним із пріоритетів його роботи на посаді очільника комітету.
"У нас понад 25 ваших колег зараз перебувають у полоні за останніми даними. Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і, за цивілізованими правилами ведення війни не мали б бути в полоні в принципі, але факт є факт. Ми розуміємо, наскільки Росія нецивілізована і взагалі потоптала будь-які права людини", – сказав Юрчишин.
Він наголосив на необхідності залучення міжнародної спільноти для привернення уваги до звільнення журналістів. Окрім того, на переконання нардепа, важливою є підготовка до притягнення до відповідальності винних у злочинах проти свободи слова в Міжнародному кримінальному суді. Юрчишин припустив, що останнє може вимагати уточнення низки понять в українському законодавстві.
- Восени минулого року у Києві провели виставку, де було зібрано історії та світлини журналістів, операторів, фотографів, які загинули, були поранені або опинилися в полоні з 24 лютого 2022 року. Виставка охоплювала як історії журналістів, які постраждали під час виконання професійних обов'язків, так і журналістів, які загинули як військовослужбовці, захищаючи нашу країну в лавах ЗСУ.
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