У Києві вандали пошкодили фотовиставку The War Is Not Over Yet, присвячену журналістам на війні

Про це йдеться у повідомленні на сайті ІМІ.

Фотовиставку, присвячену журналістам на війні, було відкрито 16 вересня в Іллінському сквері в Києві. Невідомі обписали стенди тезами російської пропаганди, зокрема про те, що в Україні Америка воює проти Росії. Також на зображеннях журналістів написано лайливі й образливі слова. Відтак організатори змушені були демонтувати стенди раніше, ніж планувалося.

Фото: ІМІ

Фото: ІМІ

ІМІ звернувся до правоохоронних органів – Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області та Київської міської прокуратури – щодо розслідування кримінального правопорушення. Також усіх, хто має камери в цьому районі, просять надати копії записів правоохоронцям, аби прискорити ідентифікацію вандалів.

Про виставку

Організатори фотовиставки – Український ПЕН, Інститут масової інформації, Центр прав людини ZMINA, Національний музей Революції Гідності, Премія імені Георгія Ґонґадзе, Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень.

"На стендах виставки зібрано історії та світлини журналістів, операторів, фотографів, фіксерів, які загинули, були поранені або опинилися в полоні з 24 лютого 2022 року. Виставка охоплює як історії журналістів, які постраждали під час виконання професійних обов'язків, так і журналістів, які загинули як військовослужбовці, захищаючи нашу країну в лавах ЗСУ", - зазначили в ІМІ.