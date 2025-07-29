"Роблять зброю розумною": Зеленський зустрівся з працівниками оборонного підприємства на Київщині

Про це йдеться на сайті президента.

Згідно з повідомленням, на цьому підприємстві в стислі терміни освоїли виготовлення блоків керування та інших складників для дронів, ракет, засобів захищеного зв’язку.

Під час візиту Глава держави поспілкувався з працівниками та працівницями підприємства.

"Дякую за те, що робите нашу зброю розумною, а Україну – сильнішою. Це дуже зміцнює наш захист і посилює обороноздатність", – наголосив президент.

Натомість представник компанії висловив подяку за державну підтримку, яка відкриває можливості для масштабування виробництва.

Він також продемонстрував президенту роботу лінії пайки електроніки та лабораторій перевірки якості.

За словами представника компанії, на підприємстві працює кілька сотень фахівців, і понад 80% виробництва орієнтовано на оборонні потреби держави.

Під час візиту президенту також доповіли радник зі стратегічних питань Олександр Камишін та заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр. Вони повідомили, що все більше зброї та техніки виготовляють з українських компонентів. Уряд прагне зменшити залежність від імпорту й підтримати локальних виробників.

Один із таких інструментів — проєкт "Бібліотека комплектуючих". Це безпечна цифрова платформа, на якій компанії, що виготовляють, зокрема, дрони можуть легко знайти виробників компонентів і налагодити партнерство.

На зустрічі з працівниками також був присутній міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Разом із Президентом України Володимиром Зеленським відвідали приватне підприємство, яке виготовляє електроніку та комплектуючі елементи для українського озброєння", - написав він на своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що держава активно підтримує виробників зброї та військової техніки, надаючи пільгові кредити та реалізуючи програму "Зроблено для перемоги". Крім того, розробляються нові механізми для спрощення пошуку українських виробників комплектуючих для оборонної галузі.

"Український ОПК стрімко зростає. Будуємо міцний щит для безпечного й мирного майбутнього", - підсумував він.