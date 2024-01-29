"Шмигаль дуже серйозно підставив президента Зеленського": ексміністр соцполітики Рева про відключення боржників від житлово-комунальних послуг

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В умовах війни, коли майже 4 млн людей у нас виїхало за кордон та близько 5 млн внутрішньо переміщених осіб, вирішили зробити "покращення", тобто повернути пеню за невчасну сплату електроенергії та забезпечити відключення боржників від систем електропостачання, що цікаво у розпал зими. Можна уявити, що буде, коли почнеться масове відключення від електроенергії, це ж буде соціальний вибух. Не вже влада йшла на зустріч приватним компаніям і не розуміла цього. А хто у ДТЕК свого часу працював менеджером, я думаю не треба пояснювати, що це пан Шмигаль. Тому що постанова Кабінету Міністрів про повернення пені та можливість відключення боржників від забезпечення електричною енергією підписував ніхто інший як прем'єр-міністр Шмигаль. Чи є тут конфлікт інтересів, давайте запитаємо у НАЗК", - прокоментував міністр соціальної політики України (2016-2019).

За його словами, якщо людина звернеться до суду, то не буде ніякого судового розгляду, бо справа йтиме по спецпроцедурі. Тобто видається судовий наказ, і з людини стягуються гроші, а вже особа, яка отримала такий судовий наказ, може його оскаржувати.

"Тобто зараз тупо, автоматично на основі судових наказів будуть відключати людей від електроенергії та вимагати стягнення боргів. Ви уявляєте, що зараз буде робитися? Я думаю, що Шмигаль дуже серйозно підставив президента Зеленського. Їм буде дуже "весело", якщо вони зараз розпочнуть ось ці всі кампанії. Вдумайтеся, у середині зими людей почнуть відключати від електроенергії. Але люди не мають навіть судового захисту від цього свавілля. Достатньо пролобіювати свої питання у Кабміні, як це зробили енергетичні компанії, й ви отримаєте такий результат – у розпал зими людей відключатимуть від електричної енергії", - резюмував Андрій Рева.