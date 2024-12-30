Символ мужності та перемоги: Аврора запустила передпродаж іграшкової шаблі Івана Мазепи на AVRORA.UA

Уже сьогодні ви можете зробити передзамовлення на іграшкову шаблю Івана Мазепи – копію легендарної шаблі, яку Олександр Усик підняв після тріумфу над Тайсоном Ф’юрі.

Ця шабля – символ мужності та перемоги. До того ж 100% прибутку йде на підтримку Чернігівського історичного музею, де зберігається оригінал. Виготовляє шаблю харківська ТМ "Сувенір-Декор", що продовжує працювати у надскладних умовах. Нагадуємо, що, купуючи українське, ви підтримуєте економіку України та сприяєте розвитку вітчизняних виробників.

Деталі передпродажу: ви можете зробити передзамовлення вже зараз на AVRORA.UA та отримати шаблю навесні 2025 року. Кількість обмежена, тож не зволікайте!

Ця шабля – більше, ніж просто іграшка:

Символ перемоги. Шабля Івана Мазепи стала втіленням сили духу, мужності та впевненості в перемозі завдяки легендарному моменту на рингу.

Пізнавальна іграшка. Ваша дитина зможе грати та водночас дізнаватися більше про історичну постать Івана Мазепи та українську спадщину.

Внесок у культуру. Усі 100% прибутку від продажу будуть направлені на підтримку Чернігівського історичного музею, де зберігається оригінал шаблі.

Підтримка українського виробника. Іграшку з дерева виготовляє харківський виробник ТМ "Сувенір-Декор", що попри щоденну небезпеку, натхненний перемогою Усика та ідеєю проєкту, запустив виробництво.

"Це більше, ніж просто пізнавальна іграшка для дітей чи символ нашої перемоги на полиці або робочому столі — це частинка історії, яка живе завдяки вам. До дня народження гетьмана Івана Мазепи ми створимо 10 тис. таких реплік, і найголовніше — кожна з них уже зараз допомагає музею, адже ми відкрили передпродаж. Вражає, як одна невелика ініціатива може об’єднувати людей і так багато зробити для збереження нашої культурної спадщини", – розповідає Роман Сівковський, директор із маркетингу мережі "Аврора".

Замовляйте іграшкову шаблю Івана Мазепи, даруйте дітям частинку великої історії та підтримуйте українську культуру!