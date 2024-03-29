Синоптикиня Наталка Діденко анонсувала на вихідних сонячну погоду

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"В Україні в суботу-неділю скрізь очікується сонячна погода та +20...+25 °C. Хіба в суботу на сході +15...+18 °C", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше похолодання очікується у вівторок у західних областях, а у середу, 3 квітня, у більшості областей України.

Погода у столиці

У суботу та неділю, 30 й 31 березня, прогнозується температура повітря +20...+22 °C. Крім цього, у Києві світитиме сонце.