Синоптикиня Наталка Діденко анонсувала на вихідних сонячну погоду
На вихідних, 30 та 31 березня, в Україні переважатиме тепла та сонячна погода. Водночас температура повітря підніметься до +25 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"В Україні в суботу-неділю скрізь очікується сонячна погода та +20...+25 °C. Хіба в суботу на сході +15...+18 °C", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перше похолодання очікується у вівторок у західних областях, а у середу, 3 квітня, у більшості областей України.
Погода у столиці
У суботу та неділю, 30 й 31 березня, прогнозується температура повітря +20...+22 °C. Крім цього, у Києві світитиме сонце.
- По усій території України у четвер, 28 березня, була тепла погода. Лише в західних областях панували дощі.
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