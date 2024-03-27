Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 28 березня
По усій території України у четвер, 28 березня, очікується тепла погода. Лише в західних областях можливі дощі
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що температура повітря сягне +12...+18 °C, в Криму до +20...+22 °C. В західних областях атмосферний фронт зумовить дощі, у решті регіонів опади малоймовірні.
"Завтра передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний", - розповіла синоптикиня.
Погода в столиці
У Києві 28 березня буде сонячно, сухо, вітряно та тепло, вдень температура підніметься до +15 °C.
Погода до кінця тижня
У п'ятницю можливе короткочасне похолодання до +10...+12 °C та невеликий дощ. У суботу буде сухо, температура становитиме +17...+19 °C. У неділю - сонячно, +19...+22 °C.
За прогнозами Діденко, найближчим часом в Україні триматиметься тепла погода. Лише 3 та 4 квітня можливе невелике похолодання.
Фото: t.me/PohodaNatalka
- 25 березня повідомлялося, що найближчим часом по всій території України очікується тепла і сонячна погода, яка протримається аж до кінця березня і триватиме на початку квітня.
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