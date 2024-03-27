Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 28 березня

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що температура повітря сягне +12...+18 °C, в Криму до +20...+22 °C. В західних областях атмосферний фронт зумовить дощі, у решті регіонів опади малоймовірні.

"Завтра передбачається сильний південно-східний вітер, часом пориви досягатимуть штормових, до 15-22 метрів за секунду. Лише на сході буде слабший, помірний", - розповіла синоптикиня.

Погода в столиці

У Києві 28 березня буде сонячно, сухо, вітряно та тепло, вдень температура підніметься до +15 °C.

Погода до кінця тижня

У п'ятницю можливе короткочасне похолодання до +10...+12 °C та невеликий дощ. У суботу буде сухо, температура становитиме +17...+19 °C. У неділю - сонячно, +19...+22 °C.

За прогнозами Діденко, найближчим часом в Україні триматиметься тепла погода. Лише 3 та 4 квітня можливе невелике похолодання.

Фото: t.me/PohodaNatalka