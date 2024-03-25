Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу погоду в Україні до кінця березня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Проте у вівторок, 26 березня, температура повітря в Україні ще не буде надто високою - протягом дня очікується +9...+13 °C, а вздовж смуги Сумщина - Черкащина - Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше - +6...+9 °C.

Крім того, дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини. У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг.

На заході завтра опадів не прогнозується.

Погода у столиці

У Києві у вівторок вночі та вранці ймовірний дощ, але день мине без опадів.

Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 °C.

Прогноз на найближчі дні

Синоптикиня повідомляє, що холод нарешті завершується.

У найближчій перспективі й надалі, аж до початку квітня Україну очікують чудові +15...+22 °C.