Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу погоду в Україні до кінця березня
Найближчим часом по всій території України очікується тепла і сонячна погода, яка протримається аж до кінця березня і триватиме на початку квітня
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Проте у вівторок, 26 березня, температура повітря в Україні ще не буде надто високою - протягом дня очікується +9...+13 °C, а вздовж смуги Сумщина - Черкащина - Херсонщина аж до Криму буде трохи свіжіше - +6...+9 °C.
Крім того, дощі пройдуть у східних областях, у більшості центральних (окрім Вінниччини), місцями у північних областях та на півдні, окрім Одещини. У нічні години ще навіть подекуди ймовірний мокрий сніг.
На заході завтра опадів не прогнозується.
Погода у столиці
У Києві у вівторок вночі та вранці ймовірний дощ, але день мине без опадів.
Максимальна температура повітря передбачається в межах +10 °C.
Прогноз на найближчі дні
Синоптикиня повідомляє, що холод нарешті завершується.
У найближчій перспективі й надалі, аж до початку квітня Україну очікують чудові +15...+22 °C.
- У суботу, 23 березня, в Україні панувала тепла та комфортна погода, у частині областей пройшов невеличкий дощ.
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