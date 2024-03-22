Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає
В Україні в суботу, 23 березня, прогнозують теплу та комфортну погоду. Втім, у частині областей можливий невеличкий дощ
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що 23 березня погода буде комфортною та теплою - максимальна температура повітря сягне +10...+17 °C. У більшості областей опадів не прогнозують, невеликий дощ можливий лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині.
Погода в неділю
"Дощів побільшає, до помірних, у неділю пройдуть в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо", - розповіла синоптикиня.
У неділю в західних областях похолоднішає, а на півночі в усіх областях, окрім Сумської, та на Вінниччині буде до +7...+10 °C. На решті території погода буде теплою, температура сягатиме +10...+14 °C. Вітер південних напрямків очікується рвучким.
Погода в столиці
У Києві 23 березня, за словами Наталки Діденко, буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів. Температура повітря: +14 °C. Уже в неділю, 24 березня, похолоднішає до +7 °C.
Чого очікувати наступного тижня
Кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління: тепла погода охопить усю Україну.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління.
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