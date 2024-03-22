Наталка Діденко розповіла, де вихідними пройдуть дощі та коли похолодає

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 23 березня погода буде комфортною та теплою - максимальна температура повітря сягне +10...+17 °C. У більшості областей опадів не прогнозують, невеликий дощ можливий лише в західних областях, на Житомирщині та Київщині.

Погода в неділю

"Дощів побільшає, до помірних, у неділю пройдуть в західній частині України, у північній частині та місцями в центральних областях, на сході та півдні буде сухо", - розповіла синоптикиня.

У неділю в західних областях похолоднішає, а на півночі в усіх областях, окрім Сумської, та на Вінниччині буде до +7...+10 °C. На решті території погода буде теплою, температура сягатиме +10...+14 °C. Вітер південних напрямків очікується рвучким.

Погода в столиці

У Києві 23 березня, за словами Наталки Діденко, буде комфортна синоптична ситуація, без істотних опадів. Температура повітря: +14 °C. Уже в неділю, 24 березня, похолоднішає до +7 °C.

Чого очікувати наступного тижня

Кілька днів на півночі та заході побуде свіжа погода, проте з 27 березня передбачається відчутне потепління: тепла погода охопить усю Україну.