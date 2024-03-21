Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли чекати на потепління
У пятницю, 22 березня, на території України прогнозується підвищення температури повітря до + 14 °C. Уже на вихідних вона коливатиметься у межах +10...+17 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"22-го березня в більшості областей України протягом дня очікується +9...+14 °C, а 23-24 березня +10...+17 °C", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у п'ятницю дощі ймовірні, лише місцями в західних областях. Решту території України накриє суха та сонячна погода.
У Києві 22 березня опадів не очікується. Світитиме сонце, а денна температура повітря коливатиметься близько +10 °C.
Що очікувати на вихідних
У суботу та неділю, за словами синоптикині, посилиться вітер, а в західних областях 24 березня похолоднішає на кілька градусів.
Натомість у столиці 23 та 24 березня потеплішає до +10...+14 °C, проте в суботу та неділю в окремих районах Києва можливий невеликий дощ.
Водночас Наталка Діденко зауважила, що на вихідних прогнозується південний чи південно-західний рвучкий вітер.
- До кінця тижня у більшості регіонів України очікується потепління: тепла й сонця ставатиме більше, втім у неділю, 24 березня, похолоднішає на заході.
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