Тепла й сонця ставатиме більше: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Вказано, що 21 березня температура повітря коливатиметься в межах +8...+12 °C, 22 березня +10...+14 °C, а 23 та 24 березня підніметься до +12...+17 °C. Втім, на захід України в неділю прийде похолодання.

"У четвер опади ще залишаться в центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода", - додала синоптикиня.

Погода в столиці

У Києві 21 березня опадів не передбачають, максимальна температура сягатиме +8...+10 °C. У вихідні, 23 та 24 березня, буде сухо та сонячно. Температура повітря зупиниться на позначці +14...+16 °C.