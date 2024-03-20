Тепла й сонця ставатиме більше: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода до кінця тижня
До кінця тижня у більшості регіонів України очікується потепління: тепла й сонця ставатиме більше, втім у неділю, 24 березня, похолоднішає на заході
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що 21 березня температура повітря коливатиметься в межах +8...+12 °C, 22 березня +10...+14 °C, а 23 та 24 березня підніметься до +12...+17 °C. Втім, на захід України в неділю прийде похолодання.
"У четвер опади ще залишаться в центральній частині України та на півдні, на решті території переважатиме суха погода", - додала синоптикиня.
Погода в столиці
У Києві 21 березня опадів не передбачають, максимальна температура сягатиме +8...+10 °C. У вихідні, 23 та 24 березня, буде сухо та сонячно. Температура повітря зупиниться на позначці +14...+16 °C.
- Раніше стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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