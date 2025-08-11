Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати посилення спеки

Про це повідомляє Наталка Діденко.

За словами синоптикині, завтра очікують антициклон Julia, відтак в Україну прийде суха і сонячна погода. Повітря не встигне прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.

Упродовж дня прогнозують +24...+28 °C, на півдні та на Закарпатті +27...+30 °C. Водночас на сході України очікується сильний північно-західний вітер.

Погода у столиці

У Києві 12 серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме +24...+26 °C.

На яку погоду чекати до кінця тижня

За словами синоптикині, найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. Але вже 17-18 серпня очікується посилення спеки, а з 19 серпня - у більшості областей України похолоднішає.