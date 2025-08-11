Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати посилення спеки
По усій території України у вівторок, 11 серпня, очікується тепла і суха погода: посилення спеки прогнозують наприкінці тижня
Про це повідомляє Наталка Діденко.
За словами синоптикині, завтра очікують антициклон Julia, відтак в Україну прийде суха і сонячна погода. Повітря не встигне прогрітися після проходження холодного атмосферного фронту, тому буде комфортним.
Упродовж дня прогнозують +24...+28 °C, на півдні та на Закарпатті +27...+30 °C. Водночас на сході України очікується сильний північно-західний вітер.
Погода у столиці
У Києві 12 серпня буде сухо сонячно та комфортно тепло. У денні години температура повітря становитиме +24...+26 °C.
На яку погоду чекати до кінця тижня
За словами синоптикині, найближчим часом погода в Україні не зазнаватиме особливих змін. Але вже 17-18 серпня очікується посилення спеки, а з 19 серпня - у більшості областей України похолоднішає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе