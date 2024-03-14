Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
У п'ятницю, 15 березня, у більшості регіонів України очікується незначне потепління з опадами. Водночас більш сонячна погода прогнозується у західних регіонах
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що завтра найтепліша температура очікується в західних областях - до +9...+14 °C, на півдні України буде +8...+11 °C. У більшості регіонах протягом дня прогнозується +6...+9 °C.
За словами Діденко, у центральній Україні завтра очікуються опади, на півдні та сході - дощ, ймовірно, з мокрим снігом. На півночі без істотних опадів. Проте у західних областях прогнозується сонячна погода.
У Києві без опадів
У Києві 15 березня опадів не передбачається. Вітер південно-східний та помірний. Найближчої ночі прогнозується +1...+3 °C, а вдень +6...+8 °C.
Яку погоду очікувати далі
"У суботу, 16 березня, в Україні потепліє, хіба що холодний "язик" із північного сходу не дасть теплу поширитися аж до Вінниччини і навіть Одещини", - каже синоптикиня.
Проте у неділю, за її словами, потепліє в більшості областей України, але в західних областях 17 березня навпаки, похолоднішає і пройдуть дощі.
- Раніше стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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