Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +20°С
У середу, 27 березня, в Україні очікується +10…+15°С. В усіх областях України переважатиме суха та навіть сонячна погода
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Вона зазначила, що хоча Україна і буде оточена дощовими циклонами та фронтами, але антициклон Niklas не пропустить опади.
За її словами, вже впродовж тижня температура повітря підніметься до +15…+20°С.
У середу, 27 березня жителям західних областей, а також Житомирської та Вінницької слід бути готовими до поривів південно-східного та південного вітру, вони досягатимуть штормових 15-22 м/с.
У вівторок, 26 березня, у Києві передбачається суха, малохмарна погода. Але найближчої ночі буде холодно: +1…+3°С, в середу потепліє до +10…+12°С.
"А надалі вже почнеться справжній температурний рахат-лукум, до кінця тижня повітря прогріється до +17…+20°С!" - наголосила синоптикиня.
Фото: Наталка Діденко
- 25 березня повідомлялося, що найближчим часом по всій території України очікується тепла і сонячна погода, яка протримається аж до кінця березня і триватиме на початку квітня.
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