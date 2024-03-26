Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні потеплішає до +20°С

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що хоча Україна і буде оточена дощовими циклонами та фронтами, але антициклон Niklas не пропустить опади.

За її словами, вже впродовж тижня температура повітря підніметься до +15…+20°С.

У середу, 27 березня жителям західних областей, а також Житомирської та Вінницької слід бути готовими до поривів південно-східного та південного вітру, вони досягатимуть штормових 15-22 м/с.

У вівторок, 26 березня, у Києві передбачається суха, малохмарна погода. Але найближчої ночі буде холодно: +1…+3°С, в середу потепліє до +10…+12°С.

"А надалі вже почнеться справжній температурний рахат-лукум, до кінця тижня повітря прогріється до +17…+20°С!" - наголосила синоптикиня.

Фото: Наталка Діденко