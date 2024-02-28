Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в останній день зими

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що завтра вдень в Україні очікуватиметься температура повітря від +7 °C до +12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Проте вночі буде ще холодно - очікується -2...-5.

Водночас у більшості регіонів опадів не передбачається. Проте на Волині та Рівненщині може бути невеликий дощ.

Фото: Наталка Діденко

"У Києві завершальний день календарної зими буде сухим, із сонячними проясненнями, свіжим вночі, близько нуля, та достатньо теплим вдень, близько +10 °C", - пише Діденко.

Натомість вже у п'ятницю, 1 березня, в Україні буде багато сонця, +6...+12 °C, на заході +12+18 °C.