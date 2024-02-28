Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в останній день зими
В останній день зими, 29 лютого, в Україні очікуватиметься суха та тепла погода. Проте вночі прогнозується низька температура повітря та опади у двох регіонах
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що завтра вдень в Україні очікуватиметься температура повітря від +7 °C до +12 °C, а в західних областях +12...+18 °C. Проте вночі буде ще холодно - очікується -2...-5.
Водночас у більшості регіонів опадів не передбачається. Проте на Волині та Рівненщині може бути невеликий дощ.
Фото: Наталка Діденко
"У Києві завершальний день календарної зими буде сухим, із сонячними проясненнями, свіжим вночі, близько нуля, та достатньо теплим вдень, близько +10 °C", - пише Діденко.
Натомість вже у п'ятницю, 1 березня, в Україні буде багато сонця, +6...+12 °C, на заході +12+18 °C.
- За попередніми прогнозами, останні дні лютого по всій території України пройдуть сонячно та без опадів. Така погода протримається і на початку весни.
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