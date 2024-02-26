Наталка Діденко спрогнозувала "весняну" погоду на останні дні зими
За попередніми прогнозами, останні дні лютого по всій території України пройдуть сонячно та без опадів. Така погода протримається і на початку весни
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Так, за її даними, у вівторок, 27 лютого, опадів в Україні не очікується.
Вітер завіватиме помірно, однак місцями можливий і рвучкий південно-східного напрямку.
Протягом дня у більшості областей України буде тепло - +6...+11 °C, а найтепліше буде в західних областях +12...+18 °C.
На сході України вночі вівторка температура опуститься до -3...-8 °C. Водночас вдень на заході показники термометра сягнуть цілих +18 °C.
Прогноз до кінця тижня
За даними синоптикині, і завтра, і до кінця зими, і на початку весни опади в Україні малоймовірні - не видно ані снігу, ані дощу.
Найтепліше буде в західних областях, а трохи прохолодніше - у східній частині.
Однак все ж таки на цьому тижні практично повсюди буде тепла погода та побільшає сонця.
- Перед вихідними, 23 лютого, по всій території України прогнозувалася погода без істотних опадів, але з рвучким та сильним вітром.
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