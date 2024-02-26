Наталка Діденко спрогнозувала "весняну" погоду на останні дні зими

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, за її даними, у вівторок, 27 лютого, опадів в Україні не очікується.

Вітер завіватиме помірно, однак місцями можливий і рвучкий південно-східного напрямку.



Протягом дня у більшості областей України буде тепло - +6...+11 °C, а найтепліше буде в західних областях +12...+18 °C.

На сході України вночі вівторка температура опуститься до -3...-8 °C. Водночас вдень на заході показники термометра сягнуть цілих +18 °C.

Прогноз до кінця тижня

За даними синоптикині, і завтра, і до кінця зими, і на початку весни опади в Україні малоймовірні - не видно ані снігу, ані дощу.

Найтепліше буде в західних областях, а трохи прохолодніше - у східній частині.

Однак все ж таки на цьому тижні практично повсюди буде тепла погода та побільшає сонця.