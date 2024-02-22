Синоптикиня Наталка Діденко попередила про рвучкий та сильний вітер 23 лютого
По всій території України у п'ятницю, 23 лютого, істотних опадів не буде, втім можливий рвучкий та сильний вітер
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 23 лютого в Україні не буде істотних опадів, незначні дощі можливі лише на крайньому заході.
"Проте на загальну бездощову і безснігову найближчу перспективу це не вплине. Бо східний антициклон, область високого атмосферного тиску, не пускатиме західну та південно-західну вологу на територію України", - вказує синоптикиня.
Фото: t.me/PohodaNatalka
23 лютого вітер буде південним, він може бути рвучким, часом сильним. Втім, значну частину України охопить тепла погода.
Вночі прогнозують -4...-8 °C, але на заході, наприклад, буде +3...+7 °C.Вдень п'ятниці очікується +7...+13 °C, у східних областях буде свіжіше: +3...+6 °C.
Погода у столиці
У Києві 23 лютого прогнозують вітряну, проте теплу погода. Вдень температура сягатиме до +10 °C. Опади малоймовірні.
"Вихідними в Україні очікується тепла погода. Надалі градуси трохи "присядуть", проте серйозного похолодання не видно - природа й атмосфера спокійно, без контрастних смикань і нервів, заздалегідь готуються до весни", - додала синоптикиня.
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