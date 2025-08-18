Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня

За прогнозом синоптикині, температура повітря протягом дня становитиме у західних областях +20...+24 °C, на півночі

+22...+26 °C, у центральній частині +24...+27 °C (на Вінниччині +20...+22 °C), на сході +25...+27 °C, у південній частині +25...+30 °C.

Погода у столиці

У Києві 19 серпня прогнозують суху і малохмарну погоду. Температура повітря близько +25 °C.

Яку погоду чекати впродовж тижня

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у середині тижня стане тепліше, навіть спекотніше. Утім, вже 23 серпня ймовірні грозові дощі; по всій території України, крім сходу, температура повітря почне знижуватися.

24 серпня погода вирівняється, температура повітря буде комфортною.