Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
По всій території України у вівторок, 18 серпня, прогнозують сонячну і суху погоду унаслідок панування антициклону Kyra
За прогнозом синоптикині, температура повітря протягом дня становитиме у західних областях +20...+24 °C, на півночі
+22...+26 °C, у центральній частині +24...+27 °C (на Вінниччині +20...+22 °C), на сході +25...+27 °C, у південній частині +25...+30 °C.
Погода у столиці
У Києві 19 серпня прогнозують суху і малохмарну погоду. Температура повітря близько +25 °C.
Яку погоду чекати впродовж тижня
Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у середині тижня стане тепліше, навіть спекотніше. Утім, вже 23 серпня ймовірні грозові дощі; по всій території України, крім сходу, температура повітря почне знижуватися.
24 серпня погода вирівняється, температура повітря буде комфортною.
