Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня
У понеділок, 1 квітня, на території України очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря коливатиметься від +21 °C до +26 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"В Україні в понеділок очікується +21...+26 °C", - заявила Діденко.
За її словами, буде переважно сухо, лише у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями невеликий дощ.
Погода у столиці
У Києві 1 квітня температура повітря підніметься до +25 °C.
"Найближчої ночі та завтра вранці ймовірний невеликий дощ. Вдень у понеділок без опадів", - додала Діденко та зауважила, що вже у середу очікується похолодання.
- На вихідних, 30 та 31 березня, в Україні переважала тепла та сонячна погода. Водночас температура повітря піднялася до +25 °C.
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