Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, яку погоду чекати 1 квітня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"В Україні в понеділок очікується +21...+26 °C", - заявила Діденко.

За її словами, буде переважно сухо, лише у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями невеликий дощ.

Погода у столиці

У Києві 1 квітня температура повітря підніметься до +25 °C.

"Найближчої ночі та завтра вранці ймовірний невеликий дощ. Вдень у понеділок без опадів", - додала Діденко та зауважила, що вже у середу очікується похолодання.