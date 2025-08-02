Скільки випускників не здало цьогоріч НМТ: інформація від МОН

Про це він розповів в етері телемарафону.

Винницький підкреслив, що це приблизно 25 тисяч випускників.

За його словами, для тих, хто не досяг необхідного результату на НМТ, існує кілька альтернативних шляхів. Зокрема, вони мають можливість вступити до коледжів.

Читайте також: "Результати тестів із математики дають змогу найкраще визначити спроможних вступників": директорка Українського центру оцінювання Тетяна Вакуленко

Заступник міністра наголосив, що це є вдалим рішенням, оскільки ринок праці активно потребує випускників коледжів.

Окрім того, випускники, які цьогоріч не склали НМТ, можуть перескласти тест наступного року. А ті, хто обере навчання в коледжі, в майбутньому матимуть змогу вступити на другий курс вищих навчальних закладів.

"Якщо ми маємо більш свідомого вступника, то це краще і для самого вступника, і для студента, і для системи вищої освіти загалом", - підсумував Винницький.

1 серпня, нагадаємо, сплинув термін подачі заявок на бакалаврат.