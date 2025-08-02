Скільки випускників не здало цьогоріч НМТ: інформація від МОН
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив, що за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) нинішнього 2025 року 12% учасників не змогли подолати мінімальний поріг у 100 балів
Про це він розповів в етері телемарафону.
Винницький підкреслив, що це приблизно 25 тисяч випускників.
За його словами, для тих, хто не досяг необхідного результату на НМТ, існує кілька альтернативних шляхів. Зокрема, вони мають можливість вступити до коледжів.
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Заступник міністра наголосив, що це є вдалим рішенням, оскільки ринок праці активно потребує випускників коледжів.
Окрім того, випускники, які цьогоріч не склали НМТ, можуть перескласти тест наступного року. А ті, хто обере навчання в коледжі, в майбутньому матимуть змогу вступити на другий курс вищих навчальних закладів.
"Якщо ми маємо більш свідомого вступника, то це краще і для самого вступника, і для студента, і для системи вищої освіти загалом", - підсумував Винницький.
1 серпня, нагадаємо, сплинув термін подачі заявок на бакалаврат.
- Попередньо повідомлялося, що в основній сесії цьогорічного Національного мультипредметного тесту взяли участь понад 284 тис. вступників із зареєстрованих 312 тис. Водночас найбільше колишніх учнів не склали іспит з математики – 14 686 учасників.
- Власне математика й викликала й найбільші ускладнення у цьогорічних учасників НМТ.
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