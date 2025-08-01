Слід готуватися до скасування особливого статусу російської мови в Конституції України, - омбудсменка Івановська

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Чинна Конституція не надає особливого якогось статусі російській мові. Однак у статті 10, коли йдеться про мови національних меншин та російської, то вона виокремлюється і стоїть осібно. Проблема не лише у букві цієї статті, а в тому, як вона десятиліттями тлумачиться і використовувалася для збереження домінування російської мови в публічному просторі, медіа і освіті. З огляду на багаторічну колоніальну політику, залишки російської мовної ієрархії, а також поширеність маніпуляцій з темою пригнічення російської мови, наразі постає питання дерусифікації, і в ширшому сенсі - деколонізації мовної політики. Відповідно, через внесення певних змін в Конституцію", – сказала Івановська.

Водночас вона акцентувала: зараз зміни до Конституції неможливо внести через воєнний стан, але "це не означає, що ми маємо займатися бездіяльністю, чекати".

"Навпаки, саме зараз треба починати роботу, готувати аналітичну базу, вести фахову дискусію, шукати конституційно вивірені формулювання, які позбавлять мову країни-агресора будь-якого привілейованого статусу в українському правовому полі. Тут йдеться не про утиски, а про відновлення історичної справедливості", – додала омбудсменка.