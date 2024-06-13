Спільнота лікарів застерегла Верховну Раду від податкових преференцій на ТВЕНи

Про це йдеться у відкритому листі до парламенту, який представники медичної галузі спільно з громадською організацією "Життя" представили на пресбрифінгу "Лікарі заявляють: податкові преференції тютюновим виробам для нагрівання – загроза здоровʼю молоді".

Учасники події заявили, що створення податкових преференцій тютюновим виробам для нагрівання (ТВЕН) є неприпустимим і закликали парламент забезпечити підвищення акцизної ставки для ТВЕН рівномірно із сигаретами та сигарилами.

На пресбрифінгу нагадали, що 4 червня Верховна Рада підтримала в першому читанні та прийняла за основу законопроєкт № 11090, який пропонує підвищити акцизну ставку на сигарети й сигарили до 90 євро на 1000 шт., а на тютюнові вироби для нагрівання – лише до 72 євро до 2028 року.

На переконання учасників події, в такий спосіб уряд хоче створити податкову преференцію для таких виробів, посилаючись у пояснювальній записці на "меншу шкоду" сигарет для нагрівання. Водночас це формулювання відображає позицію тютюнових компаній, які з допомогою подібних наративів просувають свою наркотичну продукцію та приваблюють до куріння дітей та молодь. Тоді як Всесвітня організація охорони здоров’я наголошує: на сьогодні не існує жодних доказів того, що ТВЕН є менш шкідливими, ніж традиційні тютюнові вироби.

"Наголошуємо, всі форми вживання тютюну шкідливі, зокрема й вживання ТВЕН. Тютюн за своєю природою токсичний і містить канцерогени навіть у природному вигляді. Саме тому Конференція Сторін (COP8) Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну рекомендує оподатковувати ТВЕН за тією ж ставкою, що й звичайні сигарети", – зазначено у відкритому листі.

Лікарі нагадали, що тютюнові вироби для нагрівання є небезпечними для здоровʼя людини, оскільки:

утворюють аерозолі, що містять нікотин і токсичні хімічні речовини, коли тютюн нагрівається або коли пристрій, що містить тютюн, активується. Користувачі вдихають ці аерозолі під час затягування або куріння за допомогою пристрою;

ТВЕН містять нікотин, а також нетютюнові добавки й часто бувають ароматизованими. Нікотин сам по собі є токсичною речовиною, яка спричиняє ризики для здоров’я та хвороби, а також негативно впливає на психічне здоров’я підлітків;

існуючих доказів недостатньо, щоб підтримати твердження про знижений рівень впливу ТВЕН. Хоча рівень деяких шкідливих і потенційно шкідливих компонентів у викидах ТВЕН нижчий, ніж у димі сигарет, рівень інших не зафіксований або є вищим: незалежна оцінка промислових даних показує, що вміст понад 20 шкідливих і потенційно шкідливих хімічних речовин значно вищий, ніж у сигаретному димі. Крім того, ці продукти дуже мінливі, а деякі з токсикантів, виявлених у викидах цих продуктів, є канцерогенами (тобто можуть викликати рак);

дослідження in vitro та на лабораторних тваринах свідчать про те, що за вживання ТВЕН може поглинатися більше нікотину, ніж при вживанні сигарет, і це може наближати потенціал звикання до ТВЕН до потенціалу звикання до сигарет;

нікотин пов’язаний з різними несприятливими наслідками для здоров’я плоду, що розвивається, зокрема обмеження росту плоду, ризик передчасних пологів і мертвонародження;

вживання ТВЕН збільшує ризик розвитку залежності та несприятливих наслідків, таких як респіраторні, серцево-судинні та потенційно інші захворювання;

серед курців, які переходять на ТВЕН, не спостерігається зменшення тягаря хронічних захворювань. Дані свідчать про відсутність покращення деяких легеневих і серцево-судинних показників та високу поширеність подвійного вживання (з курінням) в учасників досліджень, які переходили на ТВЕН. Таким чином, вживання ТВЕН курцями може не призвести до значного зниження поширеності хронічних захворювань, пов’язаних з курінням;

незалежні дослідження показали, що використання ТВЕН негативно впливає на здоров’я легень. Використання IQOS пов’язане зі значною легеневою та імуномодулюючою токсичністю, при цьому не було виявлено жодних відмінностей між курцями звичайних сигарет і тими, хто перейшов на IQOS".

Спільнота лікарів додала, що податкова преференція для ТВЕН "підвищить доступність цих виробів, перш за все для дітей та молоді, а отже, збільшить поширеність епідемії вживання тютюнових виробів, що, зокрема, може зашкодити виконанню Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку. Важливо, що це посилить тягар на систему охорони здоровʼя та найімовірніше призведе до поглиблення демографічної кризи, яка і так набирає незворотних обертів".

Відтак вони закликали депутатів Верховної Ради України:

Зберегти ефективну політику України щодо акцизного оподаткування тютюнових виробів для нагрівання на рівні сигарет.

Забезпечити стале підвищення акцизу на тютюнові вироби, що забезпечує одномоментне зростання ціни за пачку на 10% і більше.

Врахувати середній рівень акцизів на тютюнові вироби в країнах ЄС, який становить близько 180 євро за 1000 штук.

Учасники пресбрифінгу також зазначили, що створення податкових пільг на ТВЕН сприятиме залученню дітей і молоді до вживання тютюну та суперечить Національному плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

Окрім цього, в разі впровадження податкової преференції для ТВЕН, бюджет держави недоотримає 15 млрд грн за 2025 - 2028 роки та щонайменше 5 млрд грн кожного наступного року за оптимістичним сценарієм. За реалістичного сценарію недоотримання держбюджету від ТВЕН становитиме 18,6 млрд грн за 2025 - 2028 роки та 6,9 млрд грн за кожен наступний рік.

"Таким чином тютюнові компанії-спонсори війни отримають зелене світло на приваблення дітей та молоді до епідемії вживання тютюну", - наголосили громадські активісти та лікарі.

Довідково. За даними Світового банку, підвищення вартості пачки сигарет на 10% дозволяє знизити споживання на 6-8% у державах з низьким та середнім рівнем доходу, до переліку яких входить Україна. Особливо це стосується молоді, яка є вразливою та фінансово нестабільною категорією населення.

Водночас тютюнові компанії просувають новітні тютюнові вироби саме серед дітей та молоді. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, 37% молоді, що курить, віком 18-29 років віддає перевагу сигаретам для нагрівання. Згідно з опитуванням ВООЗ, споживачі обирають такі вироби, оскільки 48% вважає їх менш шкідливими.