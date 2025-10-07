Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами

Про це генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін повідомив у телеграм.

Перший день DFNC3 для команди Укроборонпрому минув досить продуктивно. Відбулись зустрічі та переговори, і деякі з них завершились підписанням меморандумів про співпрацю.

Як зазначив Сметанін, Укроборонпром домовився про співпрацю з американською компанією LeVanta Tech Inc. у концепції float-and-fly ("плавай та літай").

"А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших зброярів", - написав Сметанін.

Також він оголосив про співпрацю з іспанською Escribano в напрямку модернізації української бронетехніки бойовими модулями.

"Сьогодні закріпили на папері нові домовленості. Йдеться про перспективу співпраці в напрямку ППО та поглиблення співпраці у сфері бронетехніки", - зазначив Сметанін.

Намітилися передумови для співпраці з румунською компанією Romarm.

"Розглядаємо можливість для спільного виробництва технічних рішень та безпілотних платформ. Також плануємо разом залучати інвестиції для фінансування проєктів", - додав він.