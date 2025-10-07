Співпраця в напрямку ППО та виробництві БПЛА: Укроборонпром підписав угоди з іспанськими та американськими зброярами
У перший день міжнародного оборонного форуму DFNC3 держконцерн Укроборонпром підписав угоди про співпрацю з компаніями зі США, Іспанії та Румунії
Про це генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін повідомив у телеграм.
Перший день DFNC3 для команди Укроборонпрому минув досить продуктивно. Відбулись зустрічі та переговори, і деякі з них завершились підписанням меморандумів про співпрацю.
Як зазначив Сметанін, Укроборонпром домовився про співпрацю з американською компанією LeVanta Tech Inc. у концепції float-and-fly ("плавай та літай").
"А також плануємо разом напрацьовувати рішення для підвищення швидкості та стійкості наших виробів. Ми зацікавлені розвивати виробництво на території України, а також організувати навчання для наших зброярів", - написав Сметанін.
Також він оголосив про співпрацю з іспанською Escribano в напрямку модернізації української бронетехніки бойовими модулями.
"Сьогодні закріпили на папері нові домовленості. Йдеться про перспективу співпраці в напрямку ППО та поглиблення співпраці у сфері бронетехніки", - зазначив Сметанін.
Намітилися передумови для співпраці з румунською компанією Romarm.
"Розглядаємо можливість для спільного виробництва технічних рішень та безпілотних платформ. Також плануємо разом залучати інвестиції для фінансування проєктів", - додав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе