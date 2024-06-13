Спростити збір даних: НАЗК планує восени запустити функцію з автозаповнення декларацій
У жовтні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції планує запустити функцію з автозаповнення декларацій
Про це заявив у Берліні на Конференції з відновлення України голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.
"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - сказав Павлущик.
За словами очільника агентства, така функція дозволить автоматично зібрати близько 70% інформації з державних реєстрів.
Раніше, 10 грудня 2023 року, НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
У березні 2024 року в Дії запрацювала послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.38 Купівля 40.38Продаж 40.91
- EUR Купівля 43.49Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе