Спростити збір даних: НАЗК планує восени запустити функцію з автозаповнення декларацій

Про це заявив у Берліні на Конференції з відновлення України голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.

"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - сказав Павлущик.

За словами очільника агентства, така функція дозволить автоматично зібрати близько 70% інформації з державних реєстрів.

Раніше, 10 грудня 2023 року, НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У березні 2024 року в Дії запрацювала послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій.