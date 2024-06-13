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Спростити збір даних: НАЗК планує восени запустити функцію з автозаповнення декларацій

13 червня, 2024 четвер
07:35
Суспільство НАЗК

У жовтні 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції планує запустити функцію з автозаповнення декларацій

Зміст

Про це заявив у Берліні на Конференції з відновлення України голова НАЗК Віктор Павлущик, передає Укрінформ.

"Ми готуємо функцію автозаповнення декларацій. Гадаю, у жовтні ми її запустимо", - сказав Павлущик.

За словами очільника агентства, така функція дозволить автоматично зібрати близько 70% інформації з державних реєстрів.

Раніше, 10 грудня 2023 року, НАЗК відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У березні 2024 року в Дії запрацювала послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
НАЗК
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