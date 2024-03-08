У Дії з'явилась нова послуга для чиновників, яка спрощує подання декларацій
Дія у п'ятницю, 8 березня, запустила нову послугу для чиновників, яка спростить подання декларацій: інформацію про членів сім'ї відтепер можна отримати в один клік
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Під час декларування посадовцю треба внести інформацію не тільки про себе, а й про членів сімʼї. Раніше родичам потрібно було шукати та збирати документи про нерухомість, машини, інші активи, замовляти довідку про доходи, а тепер - кілька кліків у Дії", - зазначив Федоров.
За його словами, декларанту з порталу НАЗК необхідно буде надіслати члену сімʼї запит в Дію. Після підтвердження членом сімʼї в Дії НАЗК збере інформацію про активи й доходи з реєстрів та одразу передасть декларанту у формі, як потрібно вказувати в декларації.
"Це перша, але не остання спільна послуга з НАЗК. Електронне декларування - це про підзвітність і відповідальність посадовців. Взаємодія між реєстрами робить процес декларування прозорим, зручним та автоматичним. Відкриті дані, відкриті декларації - основа антикорупційної роботи влади", - наголосив Федоров.
- Раніше у Дії спростили та пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії. Це тепер можна зробити за 10 хвилин.
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