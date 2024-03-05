У Дії спростили процес оформлення субсидії

Про це повідомили у пресслужбі Дії.

Зазначається, що раніше потрібно було 30 хвилин для оформлення субсидії на порталі. Тепер послугу можна отримати у три рази швидше, оскільки слід заповнити 7 полів замість 21. Більшість з документів автоматично підтягнеться з реєстрів.

Водночас у повідомленні наголошують, що цей сервіс доступний для українців, які ще не оформлювали субсидію.