У Дії спростили процес оформлення субсидії
Процес подання заяви на оформлення субсидії через Дію спростили та пришвидшили, що дозволяє зробити це за 10 хвилин
Про це повідомили у пресслужбі Дії.
Зазначається, що раніше потрібно було 30 хвилин для оформлення субсидії на порталі. Тепер послугу можна отримати у три рази швидше, оскільки слід заповнити 7 полів замість 21. Більшість з документів автоматично підтягнеться з реєстрів.
Водночас у повідомленні наголошують, що цей сервіс доступний для українців, які ще не оформлювали субсидію.
- 14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код застосунку "Дія". Тепер його можуть використовувати розробники з інших країн.
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