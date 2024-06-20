Статки Вербицького: дівчина заступника генпрокурора заявила, що власним коштом купила майно, про яке повідомили Схеми

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що в листі до редакції Ільницька стверджує, що Вербицький "не має жодного стосунку до її особистих фінансів", а все майно вона придбала власним коштом. Водночас вона не надала достатніх документальних підтверджень своїм словам.

"У матеріалі викладено низку недостовірних припущень, які стосуються мого особистого життя. Перше і головне: абсолютно все майно, про яке йдеться в матеріалі, я придбала власним коштом", - йдеться у листі Ільницької.

Дівчина наголосила, що мала кошти для придбання нерухомості, адже допомагала вести яхтовий бізнес своєму партнеру, з яким перебувала у стосунках - Приймаку Юрію Васильовичу.

У зверненні до редакції Ільницька навела перелік майна, яким вона володіла і яке продала. Зокрема, у 2023-му - земельну ділянку площею 0,18 га та житловий будинок у 41,7 квадратних метрів у Київській області, а у 2020-му продала житлову нерухомість у місті Боярка площею майже 600 квадратних метрів та ділянку.

Журналісти зазначають, що дівчина не додала підтверджувальних документів щодо купівлі-продажу цієї нерухомості, тому неможливо встановити, яку суму коштів вона могла виручити від її реалізації.

Крім цього, Ільницька заперечила інформацію, що володіє салоном краси Leo Beauty Club: "Сторіс, у яких йшлося про те, "хто подарував тобі салон", означали - хто подарував послуги салону. І ці послуги дійсно були отримані мною на основі співробітництва у цілях реклами. У квітні цього року співробітники вказаного салону самі вийшли на мене з пропозицією, щоб я рекламувала їхні послуги для своїх клієнтів, які цікавляться яхтами. За це вони запропонували мені безкоштовно користуватися послугами салону".

Крім цього, у листі Ільницька підтвердила, що перебуває у стосунках з Вербицьким вже пів року.

"Ми перебуваємо у стосунках протягом шести місяців і наші стосунки не мають сімейного характеру", - заявила дівчина.

Що відомо про Дмитра Вербицького

Дмитра Вербицького призначили на посаду заступника генпрокурора у вересні 2022 року. Він, зокрема, відповідає за питання, пов'язані з протидією економічним злочинам, ухиленням від сплати податків, а також із захистом інвестицій.

У травні журналісти "Схем" виявили, що Вербицький оселився в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою у 6 разів вартістю.

Крім того, згодом журналісти з'ясували, що Христина Ільницька, з якою Дмитро Вербицький перебуває у стосунках, є власницею майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів