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Стильні та якісні рюкзаки від українського бренду

Юлія Юліна
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:09
Суспільство

У сучасному світі рюкзак став не лише практичним аксесуаром, а й невіддільною частиною стильного образу

Зміст

Він супроводжує нас у повсякденному житті, на роботі, у подорожах та навіть на важливих зустрічах. Саме тому вибір рюкзака стає важливим рішенням для тих, хто цінує якість, зручність та стиль.

Українські бренди вже давно завоювали визнання на світовій арені завдяки своєму унікальному підходу до дизайну та виробництва. Одним із таких брендів є HARVEST, який спеціалізується на створенні рюкзаків, що поєднують у собі інноваційні технології, якісні матеріали та неперевершений стиль.

У цьому блозі ми розповімо, чому рюкзаки від HARVEST стали вибором номер один для багатьох українців та поціновувачів моди за кордоном, які особливості роблять їх такими популярними, та як правильно вибрати рюкзак, що підкреслить ваш індивідуальний стиль.

У чому особливість рюкзаків HARVEST

Рюкзаки HARVEST вирізняються своєю високою якістю завдяки використанню передових матеріалів та технологій:

 

  • Поліестерові тканини підвищеної щільності: Товщина нитки в 900 ден у порівнянні зі стандартними 600 ден забезпечує рюкзакам підвищену міцність та зносостійкість. Це робить їх більш стійкими до механічних пошкоджень і зношування, а також надає їм додаткову структуру і форму.
  • Прогумована підкладка: Внутрішня прогумована підкладка рюкзаків HARVEST покращує їхню вологостійкість. Це важливо для захисту вмісту рюкзака від вологи, особливо в умовах дощу або високої вологості.
  • Блискавки та рамки японського виробництва ТИТАН: Ці компоненти мають на 40% вищу діагональну стійкість, що означає, що вони є більш міцними та довговічними. Японські матеріали відрізняються високою якістю і надійністю, що забезпечує тривале використання без поломок чи зносу.
  • Екошкіра з 35000 і більше циклами зносостійкості: Екошкіра, яку використовують для виготовлення рюкзаків, витримує понад 35000 циклів зносостійкості, що робить її дуже міцною і довговічною. Це означає, що рюкзаки не тільки виглядають стильно, але і витримують інтенсивне використання.

 

Усі ці особливості разом забезпечують рюкзакам HARVEST довговічність, надійність і комфорт, роблячи їх ідеальними для повсякденного використання або активного відпочинку.

Де можна придбати рюкзак

Купити рюкзак HARVEST можна як онлайн, так і в офлайн магазинах. Онлайн ви можете знайти їх на офіційному сайті HARVEST, де можна переглянути доступні моделі та зробити покупку. В офлайн-магазинах, рюкзаки HARVEST представлені у фірмових магазинах бренду в Києві, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Харкові. 

Підбірка рюкзаків

"ROLLTOP 2" поліестер, чорний - ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт і функціональність. Його особливістю є можливість збільшення об'єму головного відділення на 5 літрів завдяки системі rolltop, що дозволяє перетворити рюкзак у компактний варіант для подорожей. Зручне відділення для ноутбука та додаткові кишені. 

"UNIVERSAL MINI" принт флора і фауна - чудовий вибір як для школярів, так і для студентів або офісних працівників. Його компактні розміри, щільно прилягаючі ручки та спеціальні кишені для термоса чи пляшки з водою роблять його ідеальним для щоденного використання. Всередині рюкзак має спеціальне відділення для ноутбука до 15,6 дюйма, яке захищене стінкою з піноматеріалу для додаткової безпеки. Поряд з ним є потаємна бічна кишеня, що підходить для смартфона, портмоне або документів. Для швидкого доступу до важливих речей передбачена прихована кишеня на блискавці під клапаном.

"SOLVER MINI 01" льон - поєднує в собі простоту сумки та комфорт рюкзака, стаючи ідеальним вибором для офісних буднів і вихідних прогулянок. Виготовлений з льону, він відрізняється не тільки елегантним виглядом, але й функціональністю.

Теги:
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