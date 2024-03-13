Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва

Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що дорожники обробляють вулиці та дороги протиожеледними матеріалами - працює 150 одиниць спецтехніки.

Водночас у дворах та зелених зонах доріжки посипають фахівці "зеленбудів" і керуючих компаній.

"Просимо учасників дорожнього руху бути уважними й обережними та враховувати погодні умови під час пересування містом", - звернулися у КМДА.