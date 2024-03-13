Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва
У вівторок, 12 березня, у Києві випав сніг. Щонайменше 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги столиці
Про це пише Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що дорожники обробляють вулиці та дороги протиожеледними матеріалами - працює 150 одиниць спецтехніки.
Водночас у дворах та зелених зонах доріжки посипають фахівці "зеленбудів" і керуючих компаній.
"Просимо учасників дорожнього руху бути уважними й обережними та враховувати погодні умови під час пересування містом", - звернулися у КМДА.
- Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 13 березня в усіх регіонах України вдень триматиметься "плюсова" температура. Втім, ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
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