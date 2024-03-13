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Столицю накрило снігом: 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги Києва

13 березня, 2024 середа
07:14
Суспільство

У вівторок, 12 березня, у Києві випав сніг. Щонайменше 150 одиниць снігоприбиральної техніки виїхали на дороги столиці

Про це пише Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що дорожники обробляють вулиці та дороги протиожеледними матеріалами - працює 150 одиниць спецтехніки.

Водночас у дворах та зелених зонах доріжки посипають фахівці "зеленбудів" і керуючих компаній.

"Просимо учасників дорожнього руху бути уважними й обережними та враховувати погодні умови під час пересування містом", - звернулися у КМДА.

  • Синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 13 березня в усіх регіонах України вдень триматиметься "плюсова" температура. Втім, ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Теги:
Погода у Києві
новини Києва
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