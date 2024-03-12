Наталка Діденко попередила про дощ і мокрий сніг 13 березня
У середу, 13 березня, в усіх регіонах України вдень триматиметься "плюсова" температура. Втім, ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу
Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.
"Середа в Україні очікується із дощем та мокрим снігом. Хіба що вдень у північній частині атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю", - написала вона.
За прогнозом синоптикині, на заході та півдні температура уночі сягне +2...+5 °C, водночас у центрі, на півночі та на сході будуть невеликі "мінуси".
Вдень триматиметься плюсова температура: +2...+7 °C, на Закарпатті до +10 °C, в Криму до +15 °C.
Погода у столиці
У Києві буде хмарно, подекуди є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +3...+5 °C.
- Раніше стало відомо, що лютий 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень. Це вже девʼятий місяць поспіль, коли температура бʼє рекорди.
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