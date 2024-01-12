Столицю засипало снігом: на дороги виїхали понад 250 одиниць снігоприбиральної техніки

Про це повідомляє КМДА.

Крім цього, сніг на тротуарах прибирають 417 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору". У дворах та на прибудинкових територіях працюють 46 одиниць техніки керуючих компаній та 3240 працівників.

А 597 працівників "Київзеленбуду" та 37 одиниць техніки розчищають від снігу парки, сквери та бульвари.

"Закликаємо водіїв бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників", - йдеться у повідомленні.