Столицю засипало снігом: на дороги виїхали понад 250 одиниць снігоприбиральної техніки
Вночі 12 січня у Києві випала значна кількість снігу. Уже вранці на столичні дороги виїхали 279 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору"
Про це повідомляє КМДА.
Крім цього, сніг на тротуарах прибирають 417 працівників бригад з ручного прибирання "Київавтодору". У дворах та на прибудинкових територіях працюють 46 одиниць техніки керуючих компаній та 3240 працівників.
А 597 працівників "Київзеленбуду" та 37 одиниць техніки розчищають від снігу парки, сквери та бульвари.
"Закликаємо водіїв бути обачними на дорозі, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі комунальників", - йдеться у повідомленні.
- Ввечері четверга, 11 січня, у Києві та на околицях міста вирувала снігова гроза.
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