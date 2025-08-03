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Суддя Должко з райсуду на Полтавщині у своїх рішеннях не визнає існування держави Україна, українських громадян, органів влади та законів: що це взагалі таке

Анатолій Буряк
3 серпня, 2025 неділя
11:11
Суспільство Суддя Сергій Должко

Суддя Зіньківського районного суду Полтавської області Сергій Ростиславович Должко приймає судові рішення, в яких юридично заперечує державну незалежність України, українське громадянство, повноваження українських органів влади та обов'язковість українських законів. Найвищу ж правову силу для нього має виданий у Почаєві біблійний переклад від церкви Московського патріархату

Зміст

Через це Вища Рада Правосуддя просить звільнити його із займаної посади. Відповідний акт 1562/3дп/15-25 є на офіційному сайті ВРП.

Що відомо про суддю Должка

1 серпня 2007 року - указом президента України від № 676/2007 призначений на посаду судді Зіньківського районного суду Полтавської області на п’ять років.

21 червня 2012 року - постановою Верховної Ради України від  № 5008-VI обраний на посаду судді цього суду безстроково.

2021 року мав конфлікт з Нацполіцією, оскільки намагався "юридично" підтримати тих, хто відмовлявся дотримуватися карантинних вимог під час пандемії COVID-19.

Прокуратура почала скаржитися на нього до ВРП вже під час повномасштабного російського вторгнення.

Погляди судді Должка, що відображені в офіційних судових рішеннях за його підписом

Україну він вважає не суверенною державою, а зареєстрованим закордоном комерційним підприємством. Теж саме ним стверджується і щодо українських органів державної влади.

Суддя Сергій Должко у своїх судових рішеннях стверджує, що нібито де-юре досі продовжує існувати Українська РСР у складі Радянського Союзу й, відповідно, визнавати слід радянську комуністичну правову систему, а не сучасну демократичну українську.

Усі наведені цитати узято зі згаданого вище акту ВРП:

"LTD Україна лобіює виключно інтереси глобалістів адамітів Ротшильдів".

"Рішення, чи то постанови, чи наказу ВР про утворення незалежної держави України не існує. Акту прийому передачі та всього рухомого та нерухомого майна від співвласників – громадян Союзу РСР до України – не існує".

"Україна відповідно відомостям із міжнародних реєстрів комерційних компаній є компанія, тобто корпорація".

"Люди та громадяни, що є суб’єктами міжнародного права, комерційним компаніям з приватним правом власності відповідно верховенства права не підпорядковуються".

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"Кабінету Міністрів України як юридичної особи публічного права не існує".

"В Україні діє Кабінет Міністрів УРСР".

"В Україні немає громадян, а є лише облікові записи – фізичні особи".

"Основні визначення Держави – це територія і громадяни – які відсутні в LTD Україна".

Окрім того, суддя Должко закликав не підкорятися Нацполіції, ТЦК, заохочував людей не сплачувати за споживання природного газу й заперечував мобілізацію та виправдовував ухилянтів, а у рішенні в справі щодо боргів однієї фізособи перед юрособою взагалі спирався на російськомовну цитату з виданої у Почаєві тексту Біблії, де описується створення людини. Цей текст для нього є нормативним актом найвищої сили.

Зі свого боку Сергій Должко не вважає свої слова та дії на посаді судді неправомірними, а опертя на нечинне радянське законодавство називає "авторським стилем".

Звідки у нього таке бачення

Місцеве інформаційне видання "Полтавщина" зазначає: погляди судді Должка співзвучні з ідеями маргінальних конспірологічних рухів антиукраїнського характеру "Живі люди-суверени" та "Громадяни СРСР". Ці течії з'явилися у РФ і за оцінкою політологів є продуктами ФСБ-ГРУ.

Від суддівської зарплати не відмовлявся

За даними Державної судової адміністрації (ДСА), середній розмір щомісячної винагороди суддів за 2024 рік становив у місцевих загальних судах – 107,8 тисячі грн. Таким же є й розмір пенсії місцевих суддів - в районі 100 тисяч грн.

Судді мають бронь від мобілізації під час воєнного стану.

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