Тарас Шевченко, вторгнення РФ, Путін: українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року
В українській Вікіпедії визначили 50 статей, які найчастіше відвідували українці у 2023 році. Зокрема, найбільшу кількість переглядів набрала стаття про Україну
Про це йдеться у звіті порталу Вікімедіа Україна.
Так, до топ-3 найпопулярніших статей 2023 року увійшли статті про Україну, яку передивлялися за рік 1,6 млн разів, про повномасштабне вторгнення Росії - її переглянули понад 1,3 млн користувачів та стаття про українського письменника Тараса Шевченка - її шукали майже мільйон разів.
Також популярними були статті про Київ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна.
Серед загиблих українців багато переглядів отримали статті про командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.
З історичних постатей з-поміж українців популярними були також Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко та інші. Також українські користувачі багато читали про різні історичні теми, наприклад, Перша і Друга світові війни, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор в Україні (1932 - 1933).
Серед географічних обʼєктів найпопулярнішими стали країни Україна, Ізраїль, Росія, Велика Британія, Польща, Німеччина та Газа; а також міста Київ, Бахмут, Львів.
Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: гімн України, "Мавка. Лісова пісня", "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.
"Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни", - каже заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" Микола Козленко.
- Напередодні онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" також визначила 25 найпопулярніших статей, які користувачі шукали англійською мовою у 2023 році. Згідно з даними, найбільший інтерес світу викликав штучний інтелект ChatGPT, також людей цікавлять індійська прем'єр-ліга, цьогорічні смерті, фільми "Оппенгеймер" і "Барбі".
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