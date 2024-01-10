Тарас Шевченко, вторгнення РФ, Путін: українська Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року

Про це йдеться у звіті порталу Вікімедіа Україна.

Так, до топ-3 найпопулярніших статей 2023 року увійшли статті про Україну, яку передивлялися за рік 1,6 млн разів, про повномасштабне вторгнення Росії - її переглянули понад 1,3 млн користувачів та стаття про українського письменника Тараса Шевченка - її шукали майже мільйон разів.

Також популярними були статті про Київ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президента України Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна.

Серед загиблих українців багато переглядів отримали статті про командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла та міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

З історичних постатей з-поміж українців популярними були також Леся Українка, Степан Бандера, Іван Франко та інші. Також українські користувачі багато читали про різні історичні теми, наприклад, Перша і Друга світові війни, Київська Русь, Волинська трагедія та Голодомор в Україні (1932 - 1933).

Серед географічних обʼєктів найпопулярнішими стали країни Україна, Ізраїль, Росія, Велика Британія, Польща, Німеччина та Газа; а також міста Київ, Бахмут, Львів.

Окрім культурних діячів були поширені такі статті на культурну тематику: гімн України, "Мавка. Лісова пісня", "Список 250 найрейтинговіших фільмів IMDb" тощо. Традиційно високе місце в рейтингу зайняла стаття про українську мову, а стаття про українську абетку вперше потрапила до десяти найпопулярніших.

"Рейтинг найпопулярніших статей Вікіпедії значною мірою відображає інтереси та переживання українського суспільства. Одразу третина з топ-50 стосується російсько-української війни", - каже заступник голови правління ГО "Вікімедіа Україна" Микола Козленко.