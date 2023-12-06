ChatGPT, "Оппенгеймер" та індійська прем'єр-ліга: Вікіпедія назвала найпопулярніші статті 2023 року
Онлайн-енциклопедія "Вікіпедія" визначила 25 найпопулярніших статей, які користувачі шукали англійською мовою у 2023 році. Згідно з даними, найбільший інтерес світу викликав штучний інтелект ChatGPT, також людей цікавлять індійська прем'єр-ліга, цьогорічні смерті, фільми "Оппенгеймер" і "Барбі"
Про це інформує Wikimedia Foundation.
Зазначається, що список найпопулярніших статей очолила сторінка з інформацією про віртуальний чат-бот від OpenAI ChatGPT - вона зібрала понад 49,4 млн переглядів
На другому місці опинилися біографічні публікації про людей, які померли у 2023 році. Далі в пʼятірці лідерів ідуть Чемпіонат світу з крикету 2023 року, прем’єр-ліга Індії, яка є крикетною лігою, і фільм "Оппенгеймер" - стаття про нього зібрала понад 28 млн переглядів. Водночас статтю про самого Роберта Оппенгеймера користувачі шукали майже 26 млн разів.
Сторінки з двома бойовиками з індійського Боллівуда - Jawan і Pathaan - теж потрапили до списку як одні з найпопулярніших сторінок, обігнавши сторінки з касовими американськими фільмами, такими як "Барбі" та "Аватар: Шлях води".
У топі найпопулярніших статей також є:
- телесеріал "Останні з нас" (майже 20 мільйонів переглядів);
- Тейлор Свіфт (19,5 мільйона);
- Кріштіану Роналду (17,5 мільйона);
- Ліонель Мессі (16,6 мільйона);
- США (16,2 мільйона);
- Ілон Маск (14,3 мільйона);
- Індія (13,8 мільйона);
- "Вартові Галактики. Том 3" (13,4 мільйона);
- російське вторгнення в Україну (12,8 мільйона).
До слова, британський словник Collins назвав "Штучний інтелект" словом 2023 року. Це слово стало популярним наприкінці 2022 року, коли ШІ увірвався в суспільну свідомість.
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